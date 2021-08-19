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學有所長　三重商工將防疫需求與校內實作結合

▲三重商工板金科學生發揮巧思，設計一台大象造型的自動感應酒精機「萬象更新」，鼓勵學童從小就養成勤洗手的好習慣。（圖／新北市三重商工提供）
▲三重商工板金科學生發揮巧思，設計一台大象造型的自動感應酒精機「萬象更新」，鼓勵學童從小就養成勤洗手的好習慣。（圖／新北市三重商工提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-08-19 00:11:20

教育部舉辦的全國高級中等學校專業群科專題及創意製作競賽，新北市三重商工校師生逐級過關斬將，榮獲機械群專題組全國第1名與佳作、商業與管理群創意組全國第1名與第3名佳績。

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三重商工校長李立泰表示，藉由競賽的方式，不僅培養學生創新思考及科技整合的能力，也考驗學生將在校學習的專業課程內容融會貫通；此外，除落實學生的實作能力外，更是考驗學校教學成果最具體的展現，且學生就參賽作品進行口頭的報告與現場答覆，亦培養學生表達的能力及思考溝通能力。

三重商工師生有感新冠肺炎的疫情爆發，對人類生活帶來的衝擊，各科師生除主動投入口罩機、防疫刹菌燈等防疫工具的製作，更將防疫相關的需求與校內專題實作課程做結合；例如製圖科的學生利用AI人工智慧進行辨識，判定口罩是否佩戴確實，再配合閘門和讀卡機控制閘門開關，保障校園進出的安全性。

資處科的學生使用Python語言及Yolo（物體偵測類神經網路）製作口罩的辨識系統，解決合作社人力控管不足、無法有效控管是否進入者確實戴口罩的問題；板金科學生發揮巧思，設計一台大象造型的自動感應酒精機「萬象更新」，希望能提升孩童主動的消毒雙手，鼓勵學童從小就養成勤洗手的好習慣。

資處科學生透過網路爬蟲的技術製作升學網站，設計出可以讓高三同學在單一的網站上，直接篩選出想要的升學資訊，並透過Line Notify將升學重要的時程，自動化推播至升學群組；不僅協助教務處老師減輕負擔，也讓高三同學更能專心準備升學，真正做到學有所長、務實致用。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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