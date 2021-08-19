阿富汗總統出現了！拍片證實人在阿聯 否認捲鉅款落跑
武裝組織塔利班取下阿富汗首都喀布爾之後，總統甘尼(Ashraf Ghani)火速離開阿國，有外媒引述俄國外交人員及阿富汗駐塔吉克大使館消息指出，甘尼出逃時帶走大量鉅款，金額多達1.69億美元（折合新台幣約47億元）。甘尼本人則於18日在社交網站上傳影片，證實自己目前人在阿拉伯聯合大公國，否認有帶大量現金出逃，並聲稱打算在不久後返回阿富汗。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-19 06:24:18
綜合外媒報導，甘尼先前曾自稱，出逃是為了避免喀布爾陷入戰火、血流成河，後續遭俄羅斯駐阿富汗大使館發言人伊申科(Nikita Ishchenko)引述目擊者消息踢爆，甘尼出逃時，帶走的現金多到4輛車都塞不下，必須繼續塞進直升機裡，甚至不得不把部分的錢遺棄在停機坪。
美國總統拜登週一也在演說中，批評甘尼自行放棄國家並逃亡、阿富汗政府軍戰鬥意志薄弱，甘尼幾乎淪為國際社會的笑柄。然而，在18日上傳的影片中，甘尼則強調：「我無意逃離和拋棄這個國家。我目前人在阿拉伯聯合大公國，以防止流血事件的發生，也正與其他人士協商，打算在不久後的將來返國，繼續一起戰鬥，以確保正義及阿富汗主權，並恢復真正的伊斯蘭價值觀和國家成就。」
甘尼於週日逃離阿富汗後行蹤一直成謎，直到週三才曝光人正在阿聯，阿聯方面也已證實，基於「人道主義的考量」而接受甘尼與他的家人入境。
甘尼在影片中，亦試圖否認外界有關他帶大量鉅款逃走的消息，聲稱自己「被迫只帶著一套傳統服裝、一件背心和腳上穿的涼鞋就離開阿富汗」；也表達支持塔利班與阿富汗前總統卡賽(Hamid Karzai)和領導失敗和平進程的阿卜杜拉(Abdullah Abdullah)之間進行會談。