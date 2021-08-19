阿富汗東部爆反塔利班示威　遭武力鎮壓3死12傷

武裝組織塔利班攻進阿富汗首都喀布爾，終於在17日舉行首場記者會，強調會尊重婦女權利、確保阿富汗的安全，也不會報復反抗者，希望能降低外界對其重新掌權的擔憂和疑慮。不過18日在阿富汗東部城市仍爆發了反塔利班示威，釀成至少3死12傷的悲劇。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-19 07:46:25
綜合外媒報導，18日在阿富汗東部的賈拉拉巴德(Jalalabad)，有大批民眾上街，揮舞阿富汗國旗，要求撤換塔利班的旗幟，此舉引起塔利班武裝分子不滿，開槍並揮舞棍棒驅趕民眾，混亂中至少造成3人死亡，12人受傷。
從網上流傳的影片可以看到，大批示威者在街頭揮舞國旗遊行，現場傳出警告的槍聲，民眾四處逃竄，夾雜著汽車喇叭聲，場景一度十分混亂，還傳出多名媒體記者亦遭到毆打。
《半島電視台》報導指出，賈拉拉巴德是阿富汗慶祝獨立日的重要地點，每年8月19日都會舉行活動，紀念英國政府於1919年承認阿富汗獨立，結束第三次英阿戰爭；賈拉拉巴德同時也是與鄰國巴基斯坦的主要貿易樞紐，具一定重要性。
據《半島》駐地記者透露，儘管首都喀布爾沒有發生重大衝突，政權看似正處於和緩過渡狀態，但阿富汗局勢仍然緊張，已收到多起賈拉拉巴德發生嚴重騷亂的通報，抗議活動甚至從賈拉拉巴德延燒到其他省。此外，在巴米揚市(Bamiyan)，塔利班還炸毀當地少數民族哈扎拉人的一座烈士雕像，該像紀念的是1995年遭塔利班殺害的民兵領袖。