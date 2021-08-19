黃子佼報復性開工！音樂寶藏不給太太　揪他推出新企畫

近來Podcast興起，除了許多Youtuber、網紅開始斜槓經營Podcast之外，藝人們也紛紛搭上熱潮，包括吳淡如、唐綺陽等人都開始著手，事實上，金牌主持人黃子佼早就蠢蠢欲動，而他也將合體肚子裡裝了很多音樂故事的DJ陳俊菖，2人不僅都是唱片界的御用主持人，還把梅艷芳當作歌壇共同的終極偶像，有志一同相當投緣，黃子佼甚至曾在音樂講座活動公開表示：「我有一屋子的音樂寶藏，將來最適合託付給俊菖！而不是我的太太。」

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事實上，黃子佼去年MV首映會曾交給陳俊菖主持，2人過去透過多次深談，發現許多共同點，例如從幼稚園開始就熱愛流行音樂，還一路花了很多零用錢，更特別的是，在傳統電台分享音樂都超過近30年，也在聽歌、播歌的過程裡獲取新養分，還常在午夜夢迴，想起華語流行音樂的盛況與經典人事物，更會利用假日，走訪實體唱片行，收藏實體CD，以行動支持音樂產業。

▲黃子佼（左）、陳俊菖（右）從幼稚園開始就熱愛流行音樂。（圖／大鵬傳播提供）

黃子佼、陳俊菖早在疫情升溫前，就已經開過製播會，從節目內容到名字定調，花了不少時間和心血，不過卻也因疫情攪局，延遲至22號才上線。黃子佼近來推出許多作品，他透露疫情前，本來就要陸續推出新單曲、新電視節目、公益與商業代言，還有推出線上說話課程與Podcast，結果一休息，就是將近3個月，笑說自己將打擾大家：「報復性復工，歹勢啦！」Podcast經過長期策劃後，命名為「play again」，是因為黃子佼在1998年，創辦的《play流行樂刊》曾轟動一時，每期至少5萬本銷售量，是許多來自不同國家的歌手，宣傳時必上的媒體。至於黃子佼、陳俊菖會擦出怎麼樣的火花，讓粉絲們都相當期待。

節目將在8月29號晚上6點首播，每周日在Spotify、KKBOX、Apple

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各大平台準時上線。