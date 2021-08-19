一人吃鹹酥雞怎麼點？老饕秒夾「2基本盤」：絕對不能少
台灣的小吃「鹹酥雞」炸得金黃酥脆，灑上胡椒粉再搭上九層塔香氣逼人，深受不少民眾喜愛，更是許多人的宵夜首選；對此，18日凌晨一名網友在PTT八卦版提到「1人吃鹹酥雞的基本盤要買多少（哪些）？」貼文曝光引發熱議，老饕秒喊「2物」絕對不能少。
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 08:35:05｜2021-08-19 08:35:10
原PO表示，若只有一個人吃鹹酥雞，大家都買多少或是哪些配料？他透露「以我自己為例，通常都是120元，有雞皮、豆乾、鹹酥雞、蘿蔔糕、雞肝」，口感從脆到軟全都有。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「一塊雞排，四季豆一份，芋粿，馬鈴薯條，三角雞骨」、「鹽酥雞就直接200了吧」、「今天吃兩個雞排120」、「鹽酥雞、雞皮、甜不辣、蘿蔔糕」、「雞皮、杏鮑菇、花椰菜、玉米筍」、「銀絲卷要外面炸得酥脆才會好吃」、「500給老闆自由配」。
對此，許多老饕認為鹹酥雞攤最美味的2物，除了基本盤「鹹酥雞」之外，還會點「魷魚」，看心情再點其他配料，「雞肉100魷魚100基本盤」、「魷魚、鹽酥雞各100」、「鹹酥雞和魷魚，絕對不能少」、「鹹酥雞至少100，其它隨便湊」、「鹹酥雞加魷魚配雞蛋豆腐等，150有找」。（編輯：賴詠璿）