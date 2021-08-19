鮮明對比！人民水深火熱 阿富汗總統愛女爽住紐約豪宅
阿富汗首都喀布爾淪陷，武裝組織塔利班掌權，掀起出走浪潮，總統甘尼(Ashraf Ghani)也早早逃離阿富汗，目前人正在阿拉伯聯合大公國。不過正當阿富汗人民為了未來害怕、婦女擔心權益倒退時，有外媒踢爆甘尼的女兒在紐約過著藝術家的悠閒生活，形成強烈對比。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-19 09:45:23
綜合《紐約郵報》、《每日郵報》等外媒報導，42歲的視覺藝術家兼電影製作人瑪麗亞姆·甘尼(Mariam Ghani)出生在美國紐約布魯克林，並在馬里蘭州長大。她的住所位於紐約市區柯林頓山(Clinton Hill)，是一棟豪華的多戶公寓樓。在阿富汗政府被推翻後，瑪莉亞姆曾透過IG留言，說替留在阿富汗的家人、朋友和同事，感到憤怒、悲傷及害怕。
報導指出，瑪麗亞姆的藝術生涯，在其父2002年開始為阿富汗政府工作時展開，她的作品出現在世界上一些最著名的博物館，包括紐約的古根海姆博物館(Guggenheim)和現代藝術博物館(MOMA)，以及倫敦的泰特現代美術館(Tate Modern)等等。
《紐約郵報》17日曾前往瑪麗亞姆的住處堵訪，但瑪麗亞姆拒絕回答任何有關阿富汗局勢、父親下落的問題，直接讓記者吃了閉門羹。
先前俄媒曾爆料，甘尼逃走時帶走約1.7億美元(約新台幣47億元)的現金，多到座車和直升機都塞不下，而他本人則透過拍片上傳到社群媒體，否認有關捲款潛逃和逃亡的指控，也正在就返回阿富汗一事進行協商。