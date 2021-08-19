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鮮明對比！人民水深火熱　阿富汗總統愛女爽住紐約豪宅

▲阿富汗總統的女兒瑪麗亞姆·甘尼，是在美國出生、成長、發展的藝術家；隨著阿富汗變天、父親出逃，瑪麗亞姆的生活也再次成為外媒焦點。拍攝於2015年。（圖／翻攝自每日郵報）
▲阿富汗總統的女兒瑪麗亞姆·甘尼，是在美國出生、成長、發展的藝術家；隨著阿富汗變天、父親出逃，瑪麗亞姆的生活也再次成為外媒焦點。拍攝於2015年。（圖／翻攝自每日郵報）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-19 09:45:23

阿富汗首都喀布爾淪陷，武裝組織塔利班掌權，掀起出走浪潮，總統甘尼(Ashraf Ghani)也早早逃離阿富汗，目前人正在阿拉伯聯合大公國。不過正當阿富汗人民為了未來害怕、婦女擔心權益倒退時，有外媒踢爆甘尼的女兒在紐約過著藝術家的悠閒生活，形成強烈對比。

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綜合《紐約郵報》、《每日郵報》等外媒報導，42歲的視覺藝術家兼電影製作人瑪麗亞姆·甘尼(Mariam Ghani)出生在美國紐約布魯克林，並在馬里蘭州長大。她的住所位於紐約市區柯林頓山(Clinton Hill)，是一棟豪華的多戶公寓樓。在阿富汗政府被推翻後，瑪莉亞姆曾透過IG留言，說替留在阿富汗的家人、朋友和同事，感到憤怒、悲傷及害怕。

▲瑪麗亞姆住在布魯克林一處豪華公寓。（圖／翻攝自每日郵報）
▲瑪麗亞姆住在布魯克林一處豪華公寓。（圖／翻攝自每日郵報）
報導指出，瑪麗亞姆的藝術生涯，在其父2002年開始為阿富汗政府工作時展開，她的作品出現在世界上一些最著名的博物館，包括紐約的古根海姆博物館(Guggenheim)和現代藝術博物館(MOMA)，以及倫敦的泰特現代美術館(Tate Modern)等等。

《紐約郵報》17日曾前往瑪麗亞姆的住處堵訪，但瑪麗亞姆拒絕回答任何有關阿富汗局勢、父親下落的問題，直接讓記者吃了閉門羹。

▲瑪麗亞姆在塔利班奪取阿富汗政權後拒絕受訪。（圖／翻攝自紐約郵報）
▲瑪麗亞姆在塔利班奪取阿富汗政權後拒絕受訪，聽到有媒體來便關上大門。（圖／翻攝自紐約郵報）
先前俄媒曾爆料，甘尼逃走時帶走約1.7億美元(約新台幣47億元)的現金，多到座車和直升機都塞不下，而他本人則透過拍片上傳到社群媒體，否認有關捲款潛逃和逃亡的指控，也正在就返回阿富汗一事進行協商。

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