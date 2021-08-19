台電總處快篩400人、1人呈現陽性 後續全面改PCR檢測
台電總管理處三個時間點、有三個人確診，指揮中心昨（18）日定調為群聚感染。而總處也對所有人員全面進行快篩，並針對所有負責維持穩定供電的電力調度人員也進行PCR檢測，兩天下來總計檢測300餘人。今（19）日台電指出，快篩人數約400人，一名員工呈現陽性，已立即安排進行PCR採檢，並待衛生單位確認。
記者許家禎／台北報導
2021-08-19 10:06:05
有關台電總管理處為加強防疫措施，台電指出，昨日所有人員全面進行快篩，人數約400人，但其中一名員工快篩結果為陽性，已立即安排進行PCR採檢，採檢結果仍待衛生單位確認。
台電表示，相關因應防範措施，除該員工所屬單位及相鄰樓層全面清空並加強清消外，針對總管理處所有人員的普篩作業，後續也全面改為PCR檢測，今日起也實施一半以上人力居家辦公，採取擴大因應措施，以全力防堵疫情擴散。
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