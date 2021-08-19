五倍券不能找零 洪孟楷轟荒謬決策：6成都是支持大企業
針對行政院將發行五倍券，國民黨立委洪孟楷18日晚間表示，民進黨傳出總統蔡英文下令全力護航五倍券，但五倍券與過去三倍券和馬政府時的消費券，最大不同就是多了面額1000元的票券，還高達3張，換言之，6成的五倍券都是1000元面額。這1000元面額的票券因為不能找零，所以極可能基層商家不易使用，最後就是購買高單價大企業商品，民進黨如何面對受疫情衝擊最深、生活最困苦的基層商家。
記者羅婉庭／台北報導
2021-08-19 10:20:02
洪孟楷說，5000元的五倍券，有三張1000元，這是過往沒有的。而依照過去政府規劃的特性，就是希望民眾買超過票券多一點金額的商品，拿一張票券加上些許現金補貼，形成民間多花一點錢的正向經濟，「消費券」是如此期待、三倍券亦然，所以設計200和500面額；但本次五倍券卻有高達六成為1000元，換言之民眾要單次消費1000多元，才有可能拿1000票券出來。
洪孟楷批評，請問夜市、攤商、市場、一般餐廳、百貨美食街等庶民小吃、銅板美食，怎麼一次吃1000？所以就是逼國人去高單價消費，最後只是照顧到高單價大企業，而忽略了基層商家。
洪也指出，有側翼或綠營會反駁，商家可以找零、夜市會自行開發兌換券、可以湊人數一次消費等歪理，但是拜託，是政府規定票券不找零，還要夜市開發兌換券，「是嫌大家不夠忙？」湊人數一起消費，那麼麻煩，為何不發現金就好？
「說來說去，不能苦民所苦的政策，就是冷氣房裡的荒謬決策！」洪孟楷指出，民進黨政府號稱有六成民意支持五倍券？但6成五倍券都是要支持大企業，這點卻是真的，最辛苦且受疫情影響的基層商家的哀嚎，蔡總統、蘇院長聽不見。