籃球／心情好多了！林書豪玩遊戲解悶 確診後近況曝光
林書豪日前從美國飛抵中國後驗出確診新冠肺炎，他在上海的醫院接受治療，一度陷入低潮，近日他再度發文，心情好轉表示，「我的症狀基本快要消失了。」即將能出院了，提醒要大家不要大意，繼續做好防護。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-08-19 10:32:33｜2021-08-19 11:26:11
林書豪發文，「真的很感謝大家對我的關心。現在我的症狀基本快要消失了，相信很快就可以回到酒店繼續隔離。」林書豪表示一旦檢測轉為陰性，就會前往飯店重新開始14天隔離。
林書豪也透露在醫院這段期間，他埋頭在書本中和打任天堂Switch消磨時間，並邀粉絲推薦新書給他，甚至還問大家出關的第一餐要吃什麼，心情看起來好轉許多。
即將康復出院，林書豪也感謝照顧他的人，「最重要的是要感謝這些偉大的醫務工作者，他們夜以繼日的工作，真的非常辛苦。大家一定不要大意，出門要繼續做好防護！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。