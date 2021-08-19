黨魁戰　張亞中要江啟臣以前主席身份參選、勿貪戀名器

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他指出，國民黨考紀會曾以《人民團體法》、《公司法》規定解釋認定現任主席任期得自動延長，但內政部的解釋卻不認同。黨考紀會主委葉慶元表示，內政部回函尊重政黨自治，黨的章程就是考紀會負責解釋，江啟臣可繼續行使職權至新任主席產生為止。
不過，張亞中說，考紀會的解釋，從黨團到黨內都有質疑，葉慶元的解釋有擴大濫權。依《黨章》第19條之一規定，黨章解釋權明定只在黨代表大會，或閉會期間授權於中央委員會有解釋權。考紀會已經撈過界，江啟臣更無權延任。
《黨章》第17條規定「主席之任期為四年，連選得連任一次，…主席缺位時，…新主席，補足原任所遺任期」，張亞中說，其實不管中常會再怎麼討論，或考紀會如何解釋，都不能改變黨主席任期，否則就是違法。《黨章》第17條係明文規定，屬剛性性質，除非修改黨章，其實沒有討論餘地。
他表示，國民黨主席選舉的登記已經在8月17日結束，選舉正式開始。現任主席的任期在8月18日已經結束。目前江啟臣是以「請假」名義參選，換言之江仍保有現任黨主席的名器。
張亞中說，江啟臣如果遵守黨章，任期結束就該離任，以「前黨主席」身分參選，如果能夠當選，自然可以再任黨主席，與「請假參選」結果並無實質差別。但是，目前江啟臣堅持「請假參選」，不僅違法擴權，更有利用「現任黨主席身分」得利之嫌，此舉不僅可能方便其所任命之黨工為其動員拉票，甚而影響選務中立。
張亞中表示，江啟臣是學者出身，此次參選更以「正派承擔」自許，應該用更嚴謹的法律規章及道德標準自我要求，不宜為了貪戀短短一個多月的主席名器而破壞制度，更不應讓外界有瓜田李下，選務不公的質疑。