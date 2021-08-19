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檢視蔡政府萊豬、疫苗、五倍券決策　鄭麗文：時空打臉術

▲國民黨立委鄭立問批評總統蔡英文今昔政策態度髮夾彎。（資料照／總統府提供）
▲國民黨立委鄭立問批評總統蔡英文今昔政策態度髮夾彎。（資料照／總統府提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-08-19 11:13:19

國民黨立委鄭麗文18日批評蔡政府今昔態度轉變太大，包括萊豬、疫苗、五倍券等政策，擔任總統後的蔡英文總是打臉過去在野時的自己。

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鄭麗文說，過去民進黨強烈反對前總統馬英九進口30個月齡以下萊牛，蔡英文當時還喊出「拒瘦肉精，政府做不來就下台。」如今態度180度大轉彎，穿越時空打臉自己，用「時空背景不同」為由，罔顧全民食安健康。

除了態度轉彎，鄭麗文也指出，萊豬儀錶板顯示，自1月1日開放進口至今8個月仍未有萊豬進口，儀錶板上的萊劑零檢出真的可信嗎？檢驗到底有沒有確實? 如果美豬已經進口了1千7百多噸，市面上卻幾乎看不到有標示美豬的店面，令人質疑。

鄭麗文批評，本該在10天後舉行的反萊豬公投，因疫情延期至12月18日，萊豬話題近期也幾乎被疫情新聞淹沒，但是民眾不能因此就忘了蔡政府費盡心思，強逼人民吞萊豬，盼四個月後的萊豬公投，民眾站出來捍衛下一代的健康。

在疫苗部分，鄭麗文回顧疫情尚未爆發時，她曾在立法院質詢衛福部長陳時中，全世界都已經在超買疫苗，為何我國莫德納只買505劑? 當時陳部長回應「疫苗同一廠牌不要買太多」。

她說，疫情爆發後，衛福部才趕緊追加了明後年的3600萬劑次世代莫德納。不是說同一廠牌不要買太多嗎？目前505萬劑的莫德納到貨量不到3成，還有400萬人等不到第一劑，追根究柢錯誤的疫苗政策，就應該由一開始少買莫德納、不買BNT的陳時中部長負全責。

在五倍券部分，蔡英文曾在馬英九發放消費券時大力批評「消費券是炒作出來的興奮感，像煙火一樣，但大家都花完以後，對經濟的貢獻在哪裡？」如今蔡英文總統自己竟成了放煙火的人，再次穿越時空打臉自己， 疫情造成百業蕭條，人民生活苦不堪言，蔡政府不顧九成民意希望普發現金，就是執意要多花20幾億的行政成本，還要讓百姓等到10月，蔡政府真的不懂小老百姓生活有多辛苦，已經嚴重與社會脫節。

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