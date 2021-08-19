美軍撤阿富汗「讓中國看笑話」　川普：台灣恐發生壞事

美國宣布自阿富汗撤軍後，極端組織塔利班（Taliban）隨即於15日攻入首都喀布爾（Kabul），震驚國際社會，也引起許多相關討論。對此，美國前總統川普（Donald Trump）批評，歷任總統當中「拜登讓美國最丟臉」，更提到這讓中國看見了美國的軟弱，「台灣可能發生不好的事情。」





我是廣告 請繼續往下閱讀

美國撤軍阿富汗後，喀布爾遭到塔利班包圍淪陷，引起部分人士質疑美國承諾的可靠性。川普17日接受《福斯新聞》專訪時表示，拜登會回到白宮，只是因為受到媒體砲火攻擊，「若不是因為媒體對拜登政府進行負面報導，拜登可能還會繼續留在大衛營（Camp David）。」





川普在訪談中連連砲轟拜登在阿富汗事件中的作為，更直言「我甚至不認為他有在發號施令，我們需要的是一位受人尊敬的總統，是能帶領人百分百脫離IS的總統。」並形容美國這次從阿富汗撤軍，是美國史上最難堪的一次，甚至比1975年越戰西貢淪陷、1979年伊朗人質危機還要難堪，將會影響美國未來數年、甚至數十年的對外關係。





川普表示，「中國看著這件事的時候，他們一定樂壞了，他們把我們當笑話、嘲笑我們。」並進一步指出，中國看見了拜登以及美國的軟弱，「我認為台灣會發生不好的事情，因為北京不再尊重美國的領導，也不再尊重我們的國家。這是相當糟糕的事情，中國不再尊重我們了。」





美國這一次撤軍，也掀起各界「今日阿富汗，明日台灣」的論戰，對此，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）17日時回應，「我們也相信自己對台灣、以色列的承諾，一如既往堅實」，他也強調阿富汗和台灣的兩者情況不同。



