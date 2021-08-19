抨擊《斯卡羅》　高金素梅：為登世界舞台無視原民犧牲？

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高金素梅說，當有人提出歷史質疑的時候，一些文創工作者卻說「創作並不需要對歷史負責。」，這種「官方當正史，戲劇是創作」的說法，聽起來好像自成一種政治美學，但是光憑這種自相矛盾的宣傳話術，就能不顧史實、編造一套官方史觀嗎？
高金素梅質疑，南岬之盟真有這麼神聖重要嗎？官方說這個和約讓國際看見了台灣，但當時台灣原住民族還沒有看到的世界，是什麼樣子呢？《斯卡羅》戲中的李仙得來自美國，剛打完內戰，美國人是怎麼對付和那些和他們簽訂和平盟約的美洲原住民族呢？
高金素梅直言，美國鎮壓原住民族的歷史就是，能鎮壓就鎮壓，不能鎮壓，就暫時簽和約拖過去，等到時機成熟了，就撕毀所有簽過的條約，所以，從反對帝國主義殖民的史觀來看，南岬之盟並沒有什麼偉大之處。
高金素梅表示，簽下和約之後的李仙得，得到了在東台灣行動的自由，李仙得後來把他在台灣東部勘查的報告和地圖，交給了日本政府，日本政府重金聘請他，成為天皇遠征台灣計畫的顧問﹔「為了要強調你想登上的國際舞台，讓世界看到台灣，就能無視原住民族簽了和約之後，所付出的重大犧牲代價？」
這樣的歷史觀點，就是文化部長李永得所說的「一種歷史解釋」嗎？從斯卡羅影集耗費兩億元拍攝製作，官方全力支持的角度看來，「李永得部長口中的歷史解釋權，是非常昂貴的」，原住民族如果沒有官方的支持和財源，自己的故事只能說給自己聽。
高金素梅也引述非洲諺語，「在獅子擁有牠們自己的歷史學家之前，狩獵史歌頌的永遠只是獵人」，呼籲族人，不管有沒有人聽見，別管有沒有資源，發出獅子般的歷史吼聲，撕開官方史觀的缺口，還我原住民族的歷史本色。