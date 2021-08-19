網球／不哭了！大坂直美解釋淚崩是因少了人與人的接觸
儘管賽前被問到哭到回到場上還是相當專注，世界第2日本名將大坂直美今(19)日出戰辛辛那提大師賽女單32強，以2比1逆轉擊敗世界第24美國17歲「天才少女」Cori Gauff，這次受訪大坂直美不哭了，並解釋前幾天淚崩原因。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-08-19 11:42:36
賽前記者會，大坂直美被問到她與媒體之間的關係，突然淚灑現場，其經紀人批評該記者霸凌，2天後再次受訪，大坂直美做好準備，她坦言一部分壓力來自新冠肺炎疫情。
「老實說，自從上次坐在這裡我就一直在思考這個問題，為何我會如此受影響，我在思考我是不是很害怕輸球，上了隔天新聞頭條讓我崩潰，或是人們覺得我不再那麼棒了，所以每天醒來我都認為我必須要贏球。」大坂直美說。
必須贏球的壓力讓她不再願意受訪，大坂直美表示，「我認為這跟疫情有很大的關係，需要隔離在泡泡內不能和其他人互動。」她認為外界應該更關注近期爸爸的家鄉海地發生大地震，和阿富汗政變的新聞，她只想做她自己，好好享受打球的樂趣。
大坂直美今日對手是前一輪打敗我國一姊謝淑薇的Gauff，這次交手，大坂直美挺住壓力，以4:6、6:3、6:4逆轉贏球，報了去年澳網32強被淘汰之仇，16強將對上瑞士好手Jil Belen Teichmann。