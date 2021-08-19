阿富汗總統誓言繼續戰鬥 美副國務卿：他已不是重要人物
阿富汗總統甘尼(Ashraf Ghani)，因為在武裝組織塔利班攻進喀布爾後，火速逃離國家，甚至還有消息指出他帶走大量現金，引起國際社會熱議。也許是看透甘尼爛泥扶不上牆，美國副國務卿雪蔓(Wendy Sherman)18日表示，甘尼已不再是阿富汗具有影響力的政治人物。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-19 12:01:34
甘尼本人18日在社交網站上傳影片，證實自己目前人在阿拉伯聯合大公國，否認出逃、否認有帶走大量現金，並誓言不久的將來就會返回阿富汗，繼續為當地人民的權利和價值戰鬥。
甘尼並在影片中提到，他為阿富汗的安全部隊感到驕傲，認為他們並沒有被打敗，只是輸在政治戰線上，而這是政府領導層、塔利班領導層和國際社會的失敗，也是和平進程的失敗。
雖然甘尼信誓旦旦會重返國家，繼續奮鬥，但雪蔓18日在美國國務院記者會上，被問到阿拉伯聯合大公國宣布收容甘尼一事，美國是否有所回應時，只簡短說道：「我們今天早上看到阿拉伯聯合大公國歡迎甘尼的報導，如此而已。他不再是阿富汗的一號人物了。」
在這之前，美國總統拜登週一針對阿富汗局勢發表演說時，也曾批評阿富汗政治領導人放棄國家而逃離，阿富汗政府軍也沒有發揮保衞國家的功能，在這種情況下，要求美軍繼續犧牲是種錯誤。