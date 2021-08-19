巷仔內／新北綠營小雞蠢蠢欲動　想推林佳龍當母雞遭拒

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正國會辦公室的幹部透露，正國會立委正在前線忙於防疫的相關關法案，數次召開聯合記者會或發表聯合聲明，針對政府的紓困或振興政策提出不同的主張，希望讓中央的執政更能接地氣，此時根本無心討論2022市長選舉的事宜；並指責卓冠廷為了一己之私的參選，模糊正國會民代為了防疫而刻正努力問政的焦點，也陷林佳龍於不義。
正國會新北市的操盤手、新北市議員陳啟能表示，林佳龍參選新北市長的消息根本是「空穴來風」，這是有心人士刻意釋出的風向，因為不僅正國會所屬的議員都不知道外，且派系內部根本都沒討論過這件事；民進黨新北市黨部主委何博文指出，尊重當事人的意願外，前交通部長林佳龍迄今也未表態，且民進黨的直轄市長提名有一定程序，一切照黨的制度進行。
遭質疑帶風向的張志豪受訪時喊冤，他與「口譯哥」趙怡翔、「小鹿爸」卓冠廷在臉書同步PO出三人合照，單純是因為三人曾是一起共事的好朋友，雖然三人分屬湧言會、親英系統、正國會，但也希望多一點的年輕世代來參與公共事務；至於黨內誰適合來挑戰國民黨新北市長侯友宜的連任之路？他則建議要具備「中央經驗、地方治理」的經驗，才能發揮母雞帶小雞的效用。
部分新北市議員認為，林佳龍對決侯友宜的話，無論是資歷、人緣、知名度或勝算，都遠比蘇系大公主、立委蘇巧慧或大師兄立委吳秉叡更高；因此身兼民進黨黨主席的總統蔡英文今年1月12日與新北市黨公職座談時，時任民進黨新北市議會黨團總召的林銘仁，才會在會議拋出「林佳龍參選新北市長」的風向，而林銘仁今（19）日受訪時也說，「希望黨中央推出最強的人選」。
新北中央級的公職人員分析，新北市長的提名，不是「個人的主觀意願」可決定，要考量的是「局勢」、「政黨政治」，即便個人參選的意願不高，若黨中央祭出「徵召」的策略，就要有為黨犧牲奉獻的準備；但此時釋出「林佳龍參選新北」的風向，或許是各派系在試水溫，但可預期的是，身為中央執政的民進黨，無論選情艱困與否，雙北一定是採「徵召」的方式。