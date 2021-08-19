台電爆群聚確診　蘇貞昌：政府有責任盯緊公營事業

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蘇貞昌說，台灣今天成功在90天內做到這樣的防疫成果很不簡單，這90天來，從每天6、700例確診降到個位數，疫苗覆蓋率從不到1%到現在有39%，疫苗數量從30萬劑到1038萬劑。他也提到，推動紓困4.0的各部會也非常辛苦，紓困4.0共協助1088萬人次，發現金總額是1594億，且經過全國努力，經濟成長率創11年來新高，第一季GDP成長9.27%、第二季是7.43%、上半年是8.34%，全年預估為5.88%。
蘇貞昌表示，政府一定戰戰兢兢繼續努力，讓台灣在對抗病毒創造第二次成功案例，現在也還不敢鬆懈，要繼續對抗病毒，且經濟也要持續努力更好，並把經濟成果分享給國人同胞。因為要把成果分享給全民，所以民眾不必付1000元就可以領五倍券，它是有價證券，等於是現金、限期使用的現金，還會長高長胖，因為業者、地方政府都會加碼。
蘇貞昌說，去年三倍券成功案例，政府更有自信推出五倍券，去年三倍券超過98%的國人都有領取，創造1000億以上經濟效益，這次要發五倍券，不用付1000元，希望業者與地方政府加碼跟進，請各部會從這部份來規劃運作。
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