【NOW鬼啦】玩之前都要先上廁所！6款TV／PC恐怖遊戲推薦

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《層層恐懼 1、2》（Layers of Fear）《層層恐懼》為波蘭開發商 Bloober Team 製作的第一人稱恐怖遊戲，遊戲目前總共有 2 代，1、2 代的玩法風格稍有不同，並且由於預期心理，建議對兩作都有興趣的玩家先玩 2 代，後續再體驗 1 代。
以 1 代來說，相較於失憶症、絕命精神病院等有追逐橋段出現的恐怖遊戲，《層層恐懼》是緩慢節奏、探索型遊戲，整個遊戲過程偏向步行模擬並在場景中尋找一些線索，劇情整體基調雖然較為簡潔不繁瑣，但配合遊戲出眾的場景與畫面轉換、音效與配樂的烘托，營造出別樣的精神恐懼、壓迫感；再加上運用得當的 jump scare，使得玩家在探索時心理壓力倍增，並且即使在沒有 jump scare 的橋段，也能使玩家達到「自己嚇自己」的絕佳效果。
至於 2 代評價則較為尷尬，不過還是值得一玩。整體而言，2 代完成度相比 1 代確實（內容豐富）進步、團隊在系列經典的場景轉換手段上更臻純熟，解謎成分增加與加入追逐橋段，遊戲風格也更加偏向絕命精神病院等作；不過可惜的是缺乏良好的敘事，並且 jump scare 橋段的減少（當然不是越多越好）讓玩家放更多的注意在遊戲中的謎團上，然而敘事手段卻過於晦澀以及追逐戰，讓玩家感受更多的不是謎團與氣氛營要的恐懼感，而是沉悶的節奏與破碎的故事帶來的不耐煩。
《絕命精神病院》（Outlast）作為眾多玩家讚譽有加，一定要先上廁所才能玩的《絕命精神病院》是由 Red Barrels 開發兼發行的隱蔽類生存恐怖遊戲，玩家在遊戲中扮演記者深入一處原本廢棄卻又以研究名義開放的精神病院來調查；結果在探索過程中，不僅要面對眾多具有變態人格的精神病患追殺，後來還發現了神秘恐怖實驗，加上身為手無寸鐵、無法反擊，更增添了遊戲的恐怖感與玩家的心理壓力。
本作遊戲場景設計路線都較為狹窄、氣氛也較陰暗，因而帶來十足的壓抑感，加上遊戲十分大膽彷彿放開手腳的獵奇風格，眾多噁心、反胃的血腥布置來不僅襯托出整個遊戲氣氛並帶來強烈的視覺衝擊，更為玩家帶來身歷其境的「不正常」，本作可說把恐怖發揮得淋漓盡致，壓力如影隨形，劇情的鋪陳與敘事以及出乎意料的轉折，在各方面都營造的相當不錯。
《絕命精神病院》
《零》系列（《零～紅蝶～》、《零～濡鴉之巫女～》）《零》為日本廠商特庫摩（Tecmo、後為光榮特庫摩）開發的和風心理恐怖遊戲系列，本次推薦的的本系列的第二與第五作。《零 ～紅蝶～》（《零～真紅之蝶～》）作為本系列的第二作，被廣泛認為是史上最恐怖的電子遊戲之一，《零～紅蝶～》成功地藉由逼真、詭異的故事情節，與時常無法預測的狀況讓人遊玩時深感恐懼。
不過作為歷時以久的系列，《零》系列已經多年沒有新作，因此近期將要重新移植推出的第五作《零～濡鴉之巫女～》很有可能成為系列是否能夠續命的關鍵，日前《FAMI通》對製作人菊地啟介的採訪中就表示：「我這樣祈禱著。這次作為20周年企劃提供。希望能借此機會讓更多的玩家體驗這款遊戲，並能夠帶來下一個作品。」而《零～濡鴉之巫女～》作為《零》系列雖然不像 2 代紅蝶那麼純粹恐怖，但卻能額外帶給玩家「多頭」震懾的效果，所以喜歡系列作的玩家不妨對《零～濡鴉之巫女～》的重製移植多多關注。
延伸閱讀：希望《零 ～濡鴉之巫女～》移植能有好成績 製作人：這樣新作品才有希望
《零～紅蝶～》、《零～濡鴉之巫女～》
《白色情人節 恐怖學校》由韓國遊戲團隊 ROI Game 開發的恐怖生存遊戲《白色情人節》（White Day: A Labyrinth Named School）是重製 2001 年上市的PC 版同名原作的作品，為第一人稱視角進行的生存恐怖遊戲，玩家將探索學校、收集物品和線索並解開拼圖推進故事。
本作以充斥著各種傳說與謎案的「高中」作為背景，述說被關在夜晚學校裡的主角與女學生經歷的既神秘又恐怖的故事。在遊戲中的「延都高中(연두 고등학교)」卻出現了瘋狂的警衛，還有內心含有冤情的鬼魂，玩家是一名平凡的學生，想要逃出晚上學校中的危險情境。遊戲故事劇情豐富，同時將依據玩家的選擇與行動改變劇情，具多重結局設計。
《白色情人節 恐怖學校》
《恐怖之歌》
本作是一款第三人稱視角的生存驚悚冒險遊戲，藉由操作 13 名角色來推進故事劇情。遊戲中的高階 AI 將學習玩家的行動，在每次遊玩時提供不同的演出效果。風格與《惡靈古堡》早期作品有幾分接近，採取玩家不可主動調節的固定視角並引入了解謎元素。然而遊戲內場景往往幽暗狹小，自動切換視角有時會讓玩家迷惑、難以定位。不過總體來說不算嚴重的問題，畢竟本作整體優質，終究還是瑕不掩瑜。
《恐怖之歌》
《惡靈古堡 7、8》《惡靈古堡》系列自 4 代後便在恐怖遊戲的路上越走越偏，5、6 代雖然具十足的遊戲性與歷代主角出場的精采，但總歸來說還是偏向具有恐怖要素的動作遊戲了。
而風格大變的《惡靈古堡 7》便是被認為是回歸系列初衷的作品，眾多評論無不讚譽遊戲「情節吸引人」、「氣氛緊張」、「配音和配樂優良」、「身歷其境的音效與畫面」及「關卡設計優秀」，雖然一改幾代的第三人稱越肩視角的再發售前受到不少質疑，但自發售後的好評如潮以及越發增長的銷量，無疑是讓無數玩家再度感受到系列回歸的證明，遊戲的 VR版本也廣受好評。
《惡靈古堡 8》作為續作則是在 7 代的經驗下更具遊戲性的版本，遊戲中不少系統再度搬出《惡靈古堡 4》的眾多經典，讓不少玩家有 7 代恐怖體驗的同時，更讓系列粉絲有著回家般的感受。
《惡靈古堡 7、8》