名家論壇》錢震宇／被禁臠的年輕世代

疫情指揮中心宣布，將開放20到35歲的民眾預約施打高端疫苗，理由卻是因為高端疫苗有剩，加上高端的效能遭到質疑，不知道聽在年輕人耳裡是該高興還是難過。這群年輕人，正是1986年至2001年出生的台灣世代，歷經台灣從國民黨統治到開放總統直選的民主化過程，未來這群世代也將是台灣主力。可悲的是，從疫苗到對外關係，民進黨政府讓他們無從選擇，只能被迫接受。





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民進黨崛起的過程中，很大部分靠的其實正是年輕族群的大力推升，尤其是蔡英文在2012年大選落敗後，刻意的經營年輕人，從論壇、組織、地方經營到幹部，參加社運團體及勞工運動，進而之後的反服貿運動、太陽花學運都可以看到民進黨在背後的身影。





只不過，年輕人在民進黨執政後旋即被拋棄。年輕人在意的幾項政策，包括勞動薪資、租屋補貼、房價問題、環保議題以及育兒環境上，民進黨政府都難以說服年輕人，有真正落實照顧。





反倒不斷地在政治議題上強壓國民黨，試圖從政治面去迎合年輕人所謂的台灣本土意識，持續形塑國民黨威權統治的刻板印象。所以我們看到包括黨產會、促轉會，不斷地去壓制早已是民主自由政治體制下的在野黨，一再汙名國民黨。





蔡英文透過臉書呼籲年輕人來預約打高端疫苗，或許她認為自己在年輕人心中仍有巨大的號召力或影響力，又或許認為年輕人就是挺民進黨。上個月的《美麗島電子報》民調，蔡英文支持度在20至29歲年輕人支持度竟高達將近65%，比起上個月多了10多個百分點，讓《美麗島電子報》董事長吳子嘉直呼不可思議、太離譜。





不管民調能否反映真實，重要的一點是，民進黨已經把年輕人的支持視為當然，很自然地把年輕人當成政治議題操作的禁臠，不認為年輕人會帶頭對民進黨造反。





再看蔡英文的上一篇臉書，談到最近阿富汗的情勢，她說，「我要告訴大家：台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結，有更堅定保護自己的決心。」然而，看看蔡英文的作為，年輕人至今沒有疫苗可打，只能接受高端疫苗；灌輸年輕人國民黨是萬惡政黨，欺壓台灣，造成內部族群間對立、摩擦。試問，如此的台灣會更強大？更團結？





「看看阿富汗，想想台灣」，這句話其實沒啥意義。因為台灣就是台灣，台灣的狀況其實更為險峻，面對國際變局，我們絲毫沒有交易的籌碼跟談判的空間，也難以跨出去，只能交給美國，蔡英文一手把台灣帶至險境中，讓20到35歲的年輕世代成為最大的風險承擔者，而且不給他們選擇，硬逼著他們接受民進黨的衝突反中路線。





年輕人只能選戰與不戰，選戰的人就是台灣價值捍衛者、民主鬥士；選不戰的人就是放棄台灣，對不起台灣人，中共同路人？真的是這樣嗎？這戰為何一定要打？戰爭的對象就一定是中共？誰能定義？美國？台灣？憑甚麼？





現在的台灣是人民沒疫苗打、年輕人打高端、台灣區域不安全、紓困拿不到錢。這讓我想起韓國瑜競選總統時的口號「台灣安全、人民有錢」，能說什麼呢？可憐啊！





年輕人或許反動，但絕不是愚忠。年輕人是該好好想想了。











●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人





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