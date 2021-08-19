五倍券跟消費券一樣！李眉蓁抱不平：蔡政府應道歉還公道
受到本土疫情，國內經濟受重創，行政院為此規劃推出振興方案一千換五千的「五倍券」，且一千由政府支付，但相關內容引發各界議論，隨後再經由民進黨內部的討論後直接改成發券，對此國民黨高雄市議員李眉蓁今（19）日開砲，替前總統馬英九抱不平，質問這與馬政府時期推出的消費有何差別，要求蔡政府應該針對先前的批判，還馬英九一個公道。
記者林莞茜／綜合報導
2021-08-19 12:26:02
行政院即將推出的五倍券，與過去馬英九政府為因應2008年全球金融海嘯而在2009年發放給全民每人3600元的消費券相似，讓不少人認為，過去時常批評馬英九消費券政策，如今應該要還馬英九一個公道。
國民黨高雄市議員李眉蓁也在臉書上表示，五倍券大轉彎，從要付一千變成不用付錢，還稱五倍劵嗎？她質疑這與馬政府時期消費券有何差別？昨非今是的邏輯，讓人覺得詫異，別人做就是無用浪費，綠營做了就是福國利民，如此說法誰又能接受？
李眉蓁反批，當年許多綠營人士把消費券罵的臭頭，現在則又開始歌功頌德五倍劵，如此髮夾髮夾彎的轉變，當初批判消費劵的人應該先道歉還馬前總統一個公道？
馬英九則回應感謝大家說要還我公道，但他的公道不重要，重點是要讓民眾有公道，現在最需要紓困的是基層服務業，他們很多都無法營業、沒有收入，認為政府本就應該加大力道幫助產業復甦。