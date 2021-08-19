疫情帶動養生商機 寬心園攜手多麥農場推廣薑黃料理

疫情重創餐飲業，卻也意外帶動養生農產品買氣，尤以薑黃，被喻為是提升保護力的「超級食物」，近來掀起薑黃飲食熱潮。台中市寬心園蔬食餐廳看好商機，攜手種植有機薑黃的多麥農場，打著「天天薑黃，生活日常」旗幟，開發系列薑黃料理，方便民眾透過飲食提升保護力。





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防疫除了戴口罩、勤洗手，有效提升免疫力也成了重要課題。寬心園執行長張志遠表示，4年前參與行政院農業委員會「小農新幹線」計劃，成為農友「農產直銷專區」，幫忙販售小農在地蔬果以及優質農產品中，就有薑黃及周邊商品，在本次疫情中，意外成了搶手貨，銷售額成長200％。看到這種契機，決定深化與「多麥農場」合作，將台灣在地好東西大力推廣出去。





▲挺小農，寬心園攜手多麥農場推廣薑黃美食。（圖／記者金武鳳攝影，2021.8.19)

雙方舉行合作發布會，行政院農委會水土保持局南投分局分局長陳榮俊，到場力挺國姓南港村薑黃產業。陳榮俊指出，疫情讓很多小農銷售重創，有人多月沒有收入，農委會積極透過引介異業結盟，希望讓農產品可以多元行銷，而寬心園蔬食餐廳和「多麥農場」合作，就是最好示範。





▲多麥農場業者在國姓鄉廣植有機薑黃，藉由異業結盟，與寬心園一起推廣。（圖／記者金武鳳攝，2021.8.19)

多麥農場位於南投國姓鄉，業者張豐巖表示，國姓鄉山區污染少，當地飼養水鹿約有6000多頭，水鹿食用的草不能污染，正是種植有機薑黃最好地域條件，每年約有600噸產量。只是，因為國人對薑黃使用不熟悉，食用量有限，以致薑黃產業推廣不易，他期待藉由與餐飲業異業結盟，為薑黃開創新的銷售模式。





▲寬心園端出的薑黃猴頭菇串燒，香氣逼人，讓人一口接一口，欲罷不能。（圖／記者金武鳳攝，2021.8.19)

寬心園廚藝總監施建瑋主廚表示，薑黃常用於烹煮咖哩的香料，也經常用於南洋料理，薑黃入菜除能讓料理風味更升級，此次創新開發出「腐香薑黃天使麵」、「桃膠薑黃獅子頭」、「薑黃辣味彩蔬煲」「薑黃蕈菇燉飯」、「薑黃猴菇串燒」等五款料理，除了在餐廳推出，也開發即食料理包，簡單加熱，宅家一樣能享受餐廳級美味。



