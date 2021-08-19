COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

明霸克露橋斷便道搶修中　最快下周可簡易通行

▲交通部公路總局第三區養護工程處甲仙工務段段長陳正偉今（19）日指出，如果現場一整個禮拜沒有土石流、下雨，下個禮拜施工便道就可以做簡易的通行。（圖／翻攝畫面）
▲交通部公路總局第三區養護工程處甲仙工務段段長陳正偉今（19）日指出，如果現場一整個禮拜沒有土石流、下雨，下個禮拜施工便道就可以做簡易的通行。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-08-19 12:40:26｜2021-08-19 12:41:13

明霸克露橋斷造成桃源三里交通中斷，交通部公路總局第三區養護工程處甲仙工務段段長陳正偉今（19）日指出，接下來復興到勤和便道搶通的方式，因為玉穗溪的土石流沖積下來之後，對復興和勤和的危害都很大，這一、兩天比較沒下雨都有持續的搶通便道，他也保證，如果現場一整個禮拜，沒有土石流、下雨，下個禮拜施工便道就可以做簡易的通行。

我是廣告 請繼續往下閱讀
甲仙工務段段長陳正偉表示，便道會採即壞即修的方式辦理，仍以人命跟搶修安全為最高的原則來施工，目前搶修便道的方式會在勤和端打通一個便道，然後在該區塊設一個緊急避難平台，因為從玉穗溪監看點若發現有土石流下來，只要2分鐘就到會斷橋處，但是便道長度通過需要4分鐘，所以勢必在中間要有一個緊急避難平台，車輛才有辦法做迴避、閃躲的動作，目前也思考在路段上會設置多個緊急避難空間。

▲明霸克露橋河道多次發生無預警土石流，導致搶通工程又回到原點。（圖／翻攝畫面）
▲明霸克露橋河道多次發生無預警土石流。（圖／翻攝畫面）
甲仙工務段指出，目前現場的水流還是蠻大的，所以未來這個地方會用一個涵管便道來做初期的搶通，並將道路路堤段填高，這樣若土石流進來才不會沖到原來的馬路，也不會造成用路人的危害，並保證若現場一整個禮拜，沒有土石流、下雨，下個禮拜施工便道就可以做簡易的通行；陳正偉強調，該路段未來也會有很多管制，都是為了里民的安全，請大家相信，公路總局一定會來想辦法，先讓這個地方有一個安全可以出去的道路。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀