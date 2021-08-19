明霸克露橋斷便道搶修中　最快下周可簡易通行

明霸克露橋斷造成桃源三里交通中斷，交通部公路總局第三區養護工程處甲仙工務段段長陳正偉今（19）日指出，接下來復興到勤和便道搶通的方式，因為玉穗溪的土石流沖積下來之後，對復興和勤和的危害都很大，這一、兩天比較沒下雨都有持續的搶通便道，他也保證，如果現場一整個禮拜，沒有土石流、下雨，下個禮拜施工便道就可以做簡易的通行。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-19 12:40:26｜2021-08-19 12:41:13
甲仙工務段段長陳正偉表示，便道會採即壞即修的方式辦理，仍以人命跟搶修安全為最高的原則來施工，目前搶修便道的方式會在勤和端打通一個便道，然後在該區塊設一個緊急避難平台，因為從玉穗溪監看點若發現有土石流下來，只要2分鐘就到會斷橋處，但是便道長度通過需要4分鐘，所以勢必在中間要有一個緊急避難平台，車輛才有辦法做迴避、閃躲的動作，目前也思考在路段上會設置多個緊急避難空間。
甲仙工務段指出，目前現場的水流還是蠻大的，所以未來這個地方會用一個涵管便道來做初期的搶通，並將道路路堤段填高，這樣若土石流進來才不會沖到原來的馬路，也不會造成用路人的危害，並保證若現場一整個禮拜，沒有土石流、下雨，下個禮拜施工便道就可以做簡易的通行；陳正偉強調，該路段未來也會有很多管制，都是為了里民的安全，請大家相信，公路總局一定會來想辦法，先讓這個地方有一個安全可以出去的道路。