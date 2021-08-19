高端疫苗將開打　國民黨：疫苗審查黑箱無公信力

國民黨今(19)日召開「利益迴避自由心證？疫苗審查黑箱無公信力！」記者會，國民黨表示，本周高端疫苗施打已完成預約，然而預約人數卻大不如預期，似乎也體現了蔡政府一路離譜護航高端疫苗，卻反而打擊了民眾對高端疫苗的信任度。高端的審查過程仍有高度的利益迴避爭議，黑箱審查令人無法信服。
記者余祥／台北報導
2021-08-19 12:57:19｜2021-08-19 12:57:56
國民黨表示，自7月11日衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議記錄中，發現身兼高端疫苗計畫主持人的林奏延、李文生並未自請迴避，大方出席其他疫苗廠（賽諾菲）報告臨床實驗進度會議內；而後在7月25日討論高端疫苗二期臨床研究成果報告會議中，邱政洵委員同為高端委託研究計畫主持人，亦未自請迴避，等同自己的案子自己審，皆有違反利益迴避之虞。然而，進一步從ACIP、食藥署專家會議、相關疫苗協會、疫苗廠商的計畫主持人等，都可發現成員出現高度重疊性，這樣的利益迴避法如何讓人民買單？
國民黨表示，在高端疫苗於7月18日通過EUA後，食藥署於一周後出面澄清國產疫苗審查並不存在行政瑕疵，且已進行相關利益迴避。然而去識別化的專家審查會議紀錄根本無從進行身分比對，審查是否公正似乎只能憑食藥署自由心證。對比美國審查EUA流程嚴謹、公開、透明，不解為何台灣卻要遮遮掩掩？面對利益衝突迴避，究竟有無明確制定規範？怎會於高端疫苗EUA審查完後，才在ACIP會議中談論利益迴避規範問題？
國民黨強調，公布委員名單與會議紀錄去識別化兩者並不衝突，且目前國產疫苗都已完成EUA審查，為通盤檢討的最佳時機，憂學者被獵巫情形已不復存在，不能以此合理化黑箱審查。並籲衛服部食藥署清楚說明，除了儘速將國內所有疫苗審查會議紀錄、審查委員名單完整公布外，也應一併補齊CDC、TFDA於審查會議中的報告內容，究竟如何描述國內的緊急狀態、有沒有認真審查等，應交給大眾公評。