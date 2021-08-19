未打疫苗、沒快篩　雇主可不給薪！張其祿批政府甩鍋

中央流行指揮中心要求幼兒園、補習班等從業人員必須施打疫苗後14天，或提供陰性篩檢證明才能工作。勞動部今（19）日回應表示，指揮中心要求部分行業從業人員要符合相關規定才能工作，不可歸責於雇主，若未能符合相關規定致使無法工作，不強迫雇主給薪。對此，台灣民眾黨立委張其祿批政府甩鍋給勞工。
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-19 13:17:40｜2021-08-19 13:19:27
張其祿指出，勞動部表示「未接種、沒快篩勞工無法上班，雇主可不給薪！」是非常離譜的狀況，很多勞工朋友沒有打到疫苗，並非他們不願意去打疫苗，而是因政府提供的疫苗種類及數量根本不足，才導致他們打不到疫苗。問題並非勞工本身，而是政府。目前仍有許多20~36歲之間的青年勞動力仍然沒有打到疫苗，而中央疫情指揮中心及勞動部居然無法保障這些青年勞動力之健康權益，甚至縱容雇主可以不給薪。
張其祿認為這是政府將問題甩鍋給勞工，同時也開啟勞資之間的爭議，甚至轉移政府無法提供足量疫苗的焦點。張其祿也指出，勞工上工所須篩檢、快篩的費用若是交由勞資協商，就會發現這樣的結果一定會是「就是雇主說了算」甚至是「叫勞工吞下去」，這是一個非常不正義的現象。因此呼籲政府，勞工篩檢的費用應是由雇主和政府去討論如何分攤，而非把這成本再丟給勞工，叫勞工吞下去而折損了勞工的權益。
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