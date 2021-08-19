未打疫苗、沒快篩　雇主可不給薪！張其祿批政府甩鍋

中央流行指揮中心要求幼兒園、補習班等從業人員必須施打疫苗後14天，或提供陰性篩檢證明才能工作。勞動部今（19）日回應表示，指揮中心要求部分行業從業人員要符合相關規定才能工作，不可歸責於雇主，若未能符合相關規定致使無法工作，不強迫雇主給薪。對此，台灣民眾黨立委張其祿批政府甩鍋給勞工。

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