網球／溫網冠軍組合首輪爆冷出局 謝淑薇：等我滿血歸來
美網前哨站辛辛那提大師賽，我國一姊謝淑薇雙線出擊，和比利時搭檔Elise Mertens榮膺女單頭號種子，今(19)日女雙16強戰爆冷出局，賽後謝淑薇發文要大家不要擔心，「等我滿血歸來」。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-08-19 13:12:32
謝淑薇女單自會外賽2連勝晉級，無奈會內賽首輪不敵世界第24美國17歲「天才少女」Cori Gauff，而女雙賽事繼續和上個月一起拿下溫網冠軍的搭檔Mertens合拍。
兩人榮膺頭號種子，首輪輪空，直接從16強打起，今日出戰白俄羅斯Aliaksandra Sasnovic／俄羅斯Anna Vladimirovna Blinkova鏖戰3盤後，以5:7、7:5、5:10意外遭淘汰。
賽後，謝淑薇在臉書發文，「辛辛那提站結束了，謝謝你們的關心，搭檔沒有什麼問題，我亦無新的傷病，有一些不舒服是正常的，如同過去的很多的日子那樣，從2019年受傷後，一直在不是太好的狀態，但沒關係，如同過去每一次受傷那樣，我就是默默地努力，耐心的等待。」
「我不擔心狀態不佳，身體沒有完全恢復的問題，這就是我職業生涯一直在面對，也一直在耐心調整的，等我滿血歸來，定再大殺四方，如果我不歸來，那就開吃八方，繼續努力，樂觀面對。」