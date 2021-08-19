訪彰化爭取謝家支持 江啟臣：2022選戰若黨有需要願親征
爭取連任的國民黨主席江啟臣今（19）日前往彰化縣議會，拜會議長謝典霖及國民黨黨團，固守中台灣。針對2022年選戰是否投入地方選舉，江啟臣說，只要一連任就會立刻成立選舉對策的平台，身為黨主席，當然要帶兵打仗，但是也要做好戰鬥的準備，投入選戰的考量不是個人的需求，只能是黨的需要，如果選舉對策平台的評估，認為黨有需要，不論哪個選區，身為主席當然是義不容辭。
記者余祥／台北報導
2021-08-19 13:17:36｜2021-08-19 13:17:44
江啟臣表示，過去一年多來，許多黨務工作都要借重地方議員的協助才能具體落實。尤其是反萊豬食安公投，從一開始地方議會的食安提案，做到包圍中央的施壓；公投兩階段的連署，如果沒有地方議會的協助，都很難有實質的進展。正式投入連任選舉後，當然要到地方議會感謝大家，同時也要拜託大家繼續協助推動，讓人民可以在12月18日，行使公民權，決定國家的重大政策。
多名黨籍議員表示，感謝江啟臣在黨最艱苦的時候願意承擔挑戰，在過去一年多的任期內讓國民黨重新站起來，未來的公投選舉及2022地方選舉，國民黨一定要團結，才能重新獲得人民信任。
媒體詢問，連續兩天都在中部地區拜會，是否想要固守中台灣。江啟臣則回應，不只中台灣，每一個縣市，甚至外島他都會盡自己最大的力量，爭取支持。他更透露，週末就會有外島的行程，不放棄爭取每一個黨員的支持。
面對明年地方選舉是否投入選戰的問題，江啟臣則坦然說，只要一連任就會立刻成立選舉對策的平台。身為黨主席，當然要帶兵打仗，但是也要做好戰鬥的準備，投入選戰的考量不是個人的需求，只能是黨的需要，如果選舉對策平台的評估，認為黨有需要，不論哪個選區，身為主席當然是義不容辭。
談到近日美國從阿富汗撤軍的議題，江啟臣說，保護自己只是基本工作，對於別人的承諾當然表示感謝，但是我們自己的決心更加重要。他指出，負責任領導人的應該有智慧要能夠做到趨吉避凶、合縱連橫，確保國家利益最大化，這才是更積極面的作為。