APEC部長級視訊會議　陳時中出席談公衛

亞太經濟合作會議（APEC）將於8月9日至9月3日舉行86場視訊會議，行政院農委會主委陳吉仲今（19）日將出席「APEC糧食安全部長會議」談糧食安全、衛福部長陳時中24日將出席「APEC衛生與經濟高階會議」談公衛。
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-19 13:51:55
外交部今日舉行線上記者會，國組司副司長蕭伊芳表示，APEC將在8月9日至9月3日舉行86場APEC視訊會議，其中由外交部國際組織司及經濟部國際貿易局參與的「第3次資深官員會議」將於8月31日至9月3日召開。
蕭伊芳指出，會中將討論APEC太子城願景2040執行計畫、貿易與投資的自由化與便捷化措施、如何進一步達成強勁、平衡、安全、永續及具包容性的成長、促進創新及數位化，及APEC組織治理相關議題。
蕭伊芳表示，今年APEC也將另辦理兩場部長級視訊會議，分別為今日的「APEC糧食安全部長會議」，行政院農委會主委陳吉仲出席；24日的「APEC衛生與經濟高階會議」則由衛生福利部長陳時中與會。
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