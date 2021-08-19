中秋連假恐湧現出遊車潮　易塞車「地雷路段」出爐

目前疫情趨緩，高速公路總局預估，9月18日到21日的中秋連假會出現自行開車外出旅遊及返鄉過節車潮，且返鄉及長途觀光旅次的車潮，恐怕會從連假前一天（17日），以及連假第一天起就陸續湧現，觀光旅遊車潮將則是在9月19日到20日上午，各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從於9月20日下午開始到9月21日。
記者孫唯容/綜合報導
2021-08-19 13:45:09
公路總局預測，省道易壅塞路段，包含地區的主要幹道，包含台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻香山路段及竹南路段等、銜接高速公路路段的台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台86線接國3關廟交流道等。
公路總局說，重要觀光風景地區鄰近路段也容易塞車，像是台2線福隆-瑞濱及萬里-大武崙路段、台2線及台2乙線關渡-淡水路段、台3線及台7線大溪-慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊、台17線水底寮路段、台26線墾丁路段等)。
為紓緩壅塞路況，公路總局表示，依各路段連續假期的交通特性規劃疏運措施，包括替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車通行管制省道即時路況資訊提供等，並協調地方警察單位加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。公路總局也在該局疏運網頁提供重要路段預估壅塞的時段，建議民眾儘量避開這些時段再出門。
此外，配合高速公路局11處國道易壅塞路段也已規劃替代道路，並在沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛，建議用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」(https://168.thb.gov.tw)及「幸福公路App」查詢路況資訊。