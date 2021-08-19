Junior「吃5顆雙黃蛋」開星途　愛紗當年靠1件事奪金曲獎

威力彩目前已經連40槓，今（19）日頭獎上看到21.5億元，許多民眾為了一圓發財夢，紛紛到投注站試手氣，希望能成為幸運兒拿下頭彩。節目《今晚開讚吧》日前就找來東、西方代表，分享各國招財、招好運的小撇步。談及事業運，來賓Junior（韓宜邦）表示當時靠著5顆雙黃蛋，順利踏入演藝圈，而來自日本的愛紗，則是在祭拜東京一間神社後，成功獲得金曲獎。

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Junior表示最疼他的曾祖父在他高中那一年過世，「除夕晚上，我睡在他房間，晚上就聽到有人在門口走來走去」，隔天吃了祖父替他醃的茶葉蛋，沒想到連續吃到5顆雙黃蛋，全家人都非常驚訝，且剩下的5、60顆都沒再出現過。而那一年，正好是Junior踏入演藝圈的時候，後來他不僅接了廣告、各種演藝活動也邀約不斷，從此星途大開，讓他不禁直呼：「這件事真的很神奇！」

▲Junior吃了祖父替他醃的茶葉蛋後，星途大開。（圖／東森提供）

愛紗透露當年大嘴巴出道隔年就得了金曲獎，全是因為拜了日本的一間神社，「這間是日本演藝人，或是生意人一定會造訪的神社，叫做豐川稻荷。」當時愛紗去東京工作，剛好住在對面的飯店，便決定前往拜拜。當時大嘴巴才剛出道，她就在「繪馬（寺院裡祈願時用的奉納物）」上寫下願望：「希望大嘴巴工作很順利」。結果那一年，他們果然就得了最佳演唱團體獎，往後工作、代言也接踵而來，從此愛紗就非常相信這個神社。