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北市公布3例確診足跡　足跡遍及捷運站、國小、湯包店

▲台北市政府衛生局19日下午公布3例確診案例足跡，地點遍及台北市各區域。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府衛生局19日下午公布3例確診案例足跡，地點遍及台北市各區域。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-08-19 13:54:39

新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，不過台北市近日傳出兩起「職場群聚感染」的案例。台北市衛生局今（19）日中午也公布案15991（北投職場群聚）與案16001（台電職場群聚）的相關足跡，地點遍及台北市捷運站、國小、湯包店、公園以及公車路線。

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衛生局今日中午公布確診足跡，其中案案15991為北投職場群聚感染個案，而案16001則是台電職場確診個案，而首次公開的案15992則為感染源不明的確診案例。11日有確診案例從在下午4時27分從捷運萬芳醫院站搭乘智科技大樓站；12日則有確診個案從捷運台電大樓站乘至中正紀念堂站後，再轉乘至捷運大安站。

而14日的晚間7時至7時30分以及16日的下午2時至2時40分，都有確診個案造訪位在文山區興隆路上的福鼎湯包店。而15日上午10時及下午16時30分，則分別有確診者前往南港公園與玉成公園。18日上午8時及下午18時15分，有確個案搭乘682公車往返社新里站與石牌國小站。上午7時41分某案確診者也曾搭乘捷運從象山站至台電大樓站。

衛生局方面表示，個案曾搭乘的捷運及公車已完成清消，個案曾到過的國小17日完成清消；湯包店18日完成清消並停業3天，恢復營業11日內暫停內用，改採外帶或外送；公園則是於18日完成清消。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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