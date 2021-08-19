北市公布3例確診足跡　足跡遍及捷運站、國小、湯包店

新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，不過台北市近日傳出兩起「職場群聚感染」的案例。台北市衛生局今（19）日中午也公布案15991（北投職場群聚）與案16001（台電職場群聚）的相關足跡，地點遍及台北市捷運站、國小、湯包店、公園以及公車路線。





我是廣告 請繼續往下閱讀

衛生局今日中午公布確診足跡，其中案案15991為北投職場群聚感染個案，而案16001則是台電職場確診個案，而首次公開的案15992則為感染源不明的確診案例。11日有確診案例從在下午4時27分從捷運萬芳醫院站搭乘智科技大樓站；12日則有確診個案從捷運台電大樓站乘至中正紀念堂站後，再轉乘至捷運大安站。





而14日的晚間7時至7時30分以及16日的下午2時至2時40分，都有確診個案造訪位在文山區興隆路上的福鼎湯包店。而15日上午10時及下午16時30分，則分別有確診者前往南港公園與玉成公園。18日上午8時及下午18時15分，有確個案搭乘682公車往返社新里站與石牌國小站。上午7時41分某案確診者也曾搭乘捷運從象山站至台電大樓站。





衛生局方面表示，個案曾搭乘的捷運及公車已完成清消，個案曾到過的國小17日完成清消；湯包店18日完成清消並停業3天，恢復營業11日內暫停內用，改採外帶或外送；公園則是於18日完成清消。



