帶小三回家鬧輕生謝罪！《鬼滅》主唱老公傳命危戴呼吸器
日本女歌手LiSA因演唱熱門動畫《鬼滅之刃》系列主題曲爆紅，7月底傳出她聲優老公鈴木達央外遇女粉絲，甚至趁老婆不在時把對方帶回家，LiSA因心情沮喪，宣布暫停工作，「腥夫」鈴木達央竟也跟進暫停活動，昨（18日）週刊《女性SEVEN》就報導，鈴木達央在不倫戀曝光後試圖輕生，才不得不休息，偷吃加輕生的雙重打擊，才讓LiSA決定休息一陣子。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-08-19 14:09:48
鈴木達央與LiSA於2020年1月結婚，結婚才過1年半，鈴木達央就爆出外遇，對象還是他20多歲的女粉絲，他更趁LiSA在外工作時，把小三帶回家，不倫行為讓LiSA崩潰，經紀公司透露，LiSA因為身心俱疲，決定取消原定的演唱會，專心休養。鈴木達央並未因此道歉，則跟進老婆宣布暫停所有工作。
根據《女性SEVEN》最新內容指出，鈴木達央爆出偷吃新聞後，試圖自殺未果，相關人士向記者透露，鈴木達央當時情況一度危急，必須靠呼吸器才能維生，據悉住院長達2週。LiSA原本因老公外遇心情沮喪，結果他還鬧自殺，雙重打擊讓她精神崩潰，才會決定暫停工作。
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