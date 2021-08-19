金山小編過勞猝死遭監察院糾正 侯友宜：會保障勞工權益
新北市金山區公所負責經營臉書社群並兼任新聞聯絡人的約聘僱人員陳嘉緯，去年8月猝死家中，遭監察院對金山區公所提出糾正；對此，新北市長侯友宜今（19）日受訪時指出，「我們會虛心的檢討，並保障所有的勞工朋友的權益。」
記者陳志仁／新北報導
2021-08-19 13:59:32
金山區長廖武輝表示，對於今日監察院提出的糾正案，會針對委員們所提出的重點，再次進行檢討改善；此外，區公所去年在配合調查的期間，有先就委員們所提出的重點，包括業務分工、工時管理、員工關懷等，進行調整改善，因目前還沒看到糾正案的詳細內文，後續將視報告內容，再次進行檢討改善。
金山區公所的約聘僱人員陳嘉緯，去年8月猝死家中，引發各界的高度關注；監察院經過1年多的調查後，調查本案的監委葉大華、王美玉和紀惠容今日出席監察院召開的記者會，葉大華說，金山區公所自2017年11月起，以秘書室課員職務代理人的名義晉用陳嘉緯，歷經4次調動、5次職務轉換。
監委認為，陳嘉緯約2年8個月僱用期間，遭主管濫用淪為血汗小編，長期處於超時工作、權小責大與業務負荷過重狀態，又因公所未善盡雇主職業安全防護義務，導致因公過勞猝死；因此針對金山區公所未善雇主職業安全防護的義務，糾正新北市金山區公所，並要求新北市政府議處相關失職的人員。