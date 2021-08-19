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台電大樓案再+1例！發病孕婦小孩確診　幼兒園列13人居隔

▲針對台電總管理處大樓新冠肺炎確診案例，台電指出總處全員快篩，總計2天檢測逾300人。（圖／擷取自google map）
▲針對台電總管理處大樓新冠肺炎確診案例，台電指出總處全員快篩，總計2天檢測逾300人。（圖／擷取自google map）

記者賴志昶／台北報導

2021-08-19 14:24:48｜2021-08-19 14:25:27

針對台北市台電大樓群聚案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（19）表示，今再新增1例確診，為是最近確診孕婦的小孩，目前已經匡列居家隔離對象共13人。

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陳時中表示，目前台電大樓內今日未新增案例，但有員工的親密家人傳出確診，相關疫調正在進行當中；該例是小朋友，目前有居家隔離相關13人，對於幼兒園也停課3日，目前該案是剛剛得知，因此還沒列入今日的案號。

陳時中說，此案是最近確診孕婦的小孩，同班的11位小朋友、2位老師目前已經框列為居家隔離對象，預計會居家隔離14日，而幼兒園也全校停課進行清消。

陳時中指出，針對該案，指揮中心有考慮做病毒基因定序，以了解社區感染情況；其中感染源是在7月21日發病，並於7月23日確診，看起來是有其他接觸者的情形，該案是在9樓最先發病；7樓部分則是有大家最關心的孕婦個案，目前全樓人員已經在居家隔離；8樓則有快篩傳出陽性，但目前看起來疫情還在整個範圍之內，但還是要等到明日早上全部PCR檢驗完整才會了解。

▲中央流行疫情指揮中心發布最新疫報。圖為新冠疫情本土感染爆發，累計確診14488例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲中央流行疫情指揮中心發布最新疫報。圖為新冠疫情本土感染爆發，累計確診14488例。（圖／NOWnews今日新聞製表）

▲中央流行疫情指揮中心發布最新疫報。圖為新冠疫情本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲中央流行疫情指揮中心發布最新疫報。圖為新冠疫情本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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