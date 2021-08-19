證實與AIT談到「雙方疫苗認證」 陳時中：美很重視高端
近日消息傳出，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）昨（19）日拜會衛福部疾管署。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今證實，雙方針對兩國的疫苗數位認證、高端疫苗的認證等議題，都有進行討論。
記者賴志昶／台北報導
2021-08-19 15:17:39
陳時中表示，美方長期在世界衛生大會WHA對我國的支持，並捐贈台灣疫苗，讓國人在疫情最困難時候能達到1成的疫苗人口涵蓋率，對此我方十分感謝。
陳時中說，雙方在會談中，也談到未來供應鏈與生產鏈的合作，也針對疫苗各方面廣泛議題進行討論；對於台灣的防疫成果，美方也覺得非常成功；另外，在兩國疫苗認證與數位證明方面，也會進行雙方談判。
對於兩國疫苗認證，是否包含我國產高端疫苗？陳時中說，這也會進行談判，但外交也不是大家坐下來講好就好，有些細部還需要規劃；美方對高端也十分重視，畢竟高端是美國國家衛生院（National Institutes of Health,NIH）的科學結果所衍生出來的疫苗。
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