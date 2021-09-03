免預約就能打高端？指揮中心證實：開放20歲以上民眾接種
近期有民眾發現，地方不少診所公告稱，只要民眾滿20歲以上，都能免預約直接師打高端疫苗。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（3）證實，民眾只要滿20歲，於6日前都能到醫療院所施打高端疫苗。
記者賴志昶／台北報導
2021-09-03 14:23:38｜2021-09-03 14:24:06
莊人祥指出，中央近期發公文到各衛生局指示，於6日前開放20歲以上民眾到施打醫療院所施打高端；由於先期第六輪預約的民眾都已經施打完畢，因此有意接種高端的人目前不用預約，直接去醫療院所就能施打。
至於不預約施打高端，這樣疫苗資料是否會列入中央系統？莊人祥稱，所有人只要在台灣有接種疫苗，醫院院所都會把資料上傳到預防接種的資料庫裡，中央也都會知道哪位民眾有接種；至於民眾如果接種後有不舒服，都可以回到原來的醫療院所就診，並經由醫師判斷看是否為接種後不良事件。
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