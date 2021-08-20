威廉順利攻頂玉山　主播女友虧他「衝動又不受控」

從《模范棒棒堂》出道的威廉（廖亦崟），與美女體育主播卓君澤交往3年，他近來在節目《食尚玩家熱血48小時》一周年特別企畫中，勇敢挑戰征服玉山，由於先前因疫情關係延後播出，時隔3個月後終於回歸，讓他吶喊：「終於可以讓觀眾看到我們的創舉了！」女友卓君澤也向他的好戰友風田和朵拉道謝，開玩笑說：「威廉比較衝動又不受控，謝謝風田及朵拉的包容跟照顧。」
記者侯家瑜/綜合報導
2021-08-20 09:00:00
威廉、風田和朵拉在山上吃的每一樣食物，都不忘與觀眾分享口感，不管是山屋中的大鍋菜，還是半路上的行動糧食，都一一介紹，讓同樣想挑戰玉山的朋友們能做參考。朵拉笑說：「沒想到有一天我會在山上講口感。」風田也因為疲累加上腰痛，打趣說道：「我不能做效果了，只剩陪走功能。」威廉則在一旁鼓勵2人，最後整個團隊順利攻頂，成功欣賞到了最高海拔的日出。
朵拉一攻頂就難忍情緒大哭，坦言很怕熱血的年度企畫會因為自己失敗，坦言要不是因為工作，爬玉山這輩子都不會去做，並誇讚搭檔威廉、風田超MAN：「風田幫我揹包包、威廉哥扛著我上來，我還以為我不會成功。」風田有感而發：「真的好值得、好熱血，沒有愧對我們的名字『熱血48小時』！」威廉則是興奮到，直接朝玉山主峰標高3952公尺海拔的石碑親下去，還不忘分享口感：「又冰又甜，親起來相當堅硬，有一種3952的感覺。」
一周年特別企畫除了攻頂玉山之外，威廉、風田和朵拉還創作《Carry 哩》，當作節目的片尾曲，找來昔日棒棒堂成員小杰譜曲，是繼團體解散後，威廉第一次與小杰合作的歌曲。歌詞則由威廉、風田及朵拉共同創作，3人連外景的休息時間都不放過，收工了還在討論填詞，另外風田也於歌詞中加入母語日文，為自創曲增添不一樣的風格。
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