全運會專屬服裝亮相　跆拳道銅牌國手羅嘉翎圓夢走秀

當東方時尚大師遇上機能環保材質，到底會激出甚麼樣的火花；新北市長侯友宜今（19）日化身時尚模特兒，與奧運國手羅嘉翎、籃壇一姊錢薇娟走上伸展臺，一起秀出國際設計師陳俊良及神采時尚事業股份有限公司陳國欽董事長聯手打造的運動新時尚。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-19 14:42:26
侯友宜表示，全國運動會在新北，非常謝謝國際設計大師陳俊良設計的運動衣，且是採用國際最知名的環保機能品牌，興采的咖啡紗機能布料做成；這次全國運動會，不管是裁判、選手或志工的運動衣服，最重要的特色，就是環保、時尚、機能，讓大會服裝展現運動時尚，更兼具舒適與環保。
設計師陳俊良指出，大會服裝以新北特色藍、綠、紅、黃為視覺基調，年輕、活力為設計理念，加入旗袍領、風衣扣設計巧思，東西結合，展現運動員身體線條的同時，兼顧舒適與便利性，將時尚導入運動日常；神采時尚事業股份有限公司董事長陳國欽認為，好的設計要有高品質布料來打造。
東京奧運跆拳道銅牌國手羅嘉翎說，「這真的是我的第一次，其實在上台前的時候，有一點小緊張怕會失誤之類的，可以算是圓夢吧，以前想要當模特兒的感覺！」退役籃球國手錢薇娟在卸下選手身分後轉任教練，本次擔任全運會志工召集人，號召有志者發揮服務精神隨時上場。