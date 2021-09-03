指揮中心強化機組防疫　芝加哥回台隔離14日＋3次篩檢

中央流行疫情指揮中心今（3）日說明，為因應本次透過定期監測檢出機師確診事件，「強化機組員返臺後防檢疫規定」原訂為自15日起實施，將提前至即日起全面實施。

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指揮中心指出，近期國際COVID-19的Delta變異株疫情持續嚴峻，其傳播力強、發病時病毒量高，為持續關注國際疫情及Delta變異株流行現況，同時持續監測國籍航空公司機組員健康情形，並因應近期機師確診事件，因此提前實施該防檢疫規定。

指揮中心表示，於本次群聚事件感染源釐清前，該家國籍航空公司執飛美國芝加哥航線的機組員，入境均應至指定處所檢疫14天，且於入境日及檢疫期間進行3次篩檢；同時，為求慎重，也將回溯及召回過往14日（8月21日至9月3日）曾執飛該航線機組員，進行檢疫及採檢等應變措施。

▲9月3日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）