台電總處快篩1陽性、所幸PCR為陰 惟確診者小孩確定染疫
台電總管理處三個時間點、有三個人確診，指揮中心昨（18）日定調為群聚感染。今（19）日上午台電指出，快篩400人，有一名員工呈現陽性，不過經PCR採檢後確認為陰性。但今日指揮中心也指出，台電該名確診孕婦的小孩也染疫，使整起台電群聚案，確診者增加到4名。
記者許家禎／台北報導
2021-08-19 14:55:01
台電指出，自昨日起安排總管理處大樓所有人員全面進行快篩，並於昨日發現一名員工快篩結果為陽性，後經指揮中心宣布，該員工經PCR採檢結果呈現陰性，排除為確診個案。
但為強防疫措施，台電今日除增加採檢動線外，更為提高採檢準確度，從原本快篩全面調整為進行PCR採檢，至中午前已採檢近800人，台電希望能於今日全數完成，也非常感謝指揮中心、北市衛生局指導，及三軍總醫院支援擴大採檢能量。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，目前台電大樓內今日未新增案例，但有員工的親密家人傳出確診，相關疫調正在進行當中。陳進一步表示，該例是發病孕婦家中小朋友，目前有居家隔離相關13人，包括幼兒園的師生，幼兒園也停課3日，該案尚未列入今日的案號。
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