逾5成年輕人挺高端　陳時中：年輕人會做最好的選擇

國內降級解封，但疫苗不足的問題仍未解決，指揮中心今（19）日公布我國疫苗最新預約接種人數統計，其中自昨（18）日下午開放20至35歲年輕族群接種高端疫苗，已完成預約人數為163,995人，佔了符合預約資格人數55.63%。而指揮中心指揮官陳時中則表示，「年輕人資訊比較豐富可以做最好的選擇。」
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-19 15:45:12
根據指揮中心最新統計，自18日下午4點開放20至35歲的高端疫苗預約接種總計至今日下午1點，符合預約資格為294,798人，而已完成預約人數為163,995人，佔符合預約資格人數55.63%的年輕人都選擇高端疫苗。
不過目前高端僅提供61萬多劑疫苗，以目前預約施打狀況看來，高端疫苗僅剩下3萬多劑，數量是否成為挑戰？陳時中表示，「這就仰賴發言人莊人祥的精準計算」，基本上依照以往的經驗估算，縱使有超過，我們也還有備用疫苗，也就是目前正在進行檢驗封緘的疫苗，未來都能補上。
另外，陳時中還說，年輕族群開始意願登記後到今天今天有16萬人登記高端疫苗，比起36歲以上還要踴躍，最主要的原因是因為46歲以上還有其他廠牌選擇，36歲以下只能選擇高端，「不過一方面是大家都自由選擇，年輕人資訊比較豐富可以做最好的選擇。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。