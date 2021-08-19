親妹遭虐死、恩師被殺　阿富汗副總統誓死反塔利班

極端組織塔利班（Taliban）攻陷阿富汗並佔領首都喀布爾（Kabul）後，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）倉促逃亡，不過阿富汗副總統沙雷（Amrullah Saleh）仍留在境內奮戰，還有消息傳出他帶領的部隊已經從塔利班手中奪回一座省會，也讓外界更加好奇這位「看守總統」的背後身世。





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在塔利班進入喀布爾，重掌阿富汗政權後，甘尼隨即出逃，即便他誓言不久的將來就會返回阿富汗，卻也遭到美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）冷眼，認為甘尼已不再是阿富汗具有影響力的政治人物。不過與甘尼落跑相比，沙雷15日在推特上表示，「無論在任何情況之下，我絕對不會向恐怖份子低頭，我絕不會背叛我心中的英雄、著名的反塔利班戰士『龐吉夏之獅』馬樹德（Ahmed Shah Massoud），更不會讓我數百萬人民失望，永遠不會和塔利班同流合污。」





出生於1972年10月的沙雷，從小就成為了孤兒，與妹妹相依為命。長期以來，他一直與塔利班進行鬥爭，1990年代，他加入了馬樹德的反塔利班游擊部隊。20歲後他曾經加入了「聖戰者部隊」成為所謂的叛亂份子。塔利班在1996年佔領喀布爾後，激進派為了追尋沙雷的下落，竟對他妹妹進行嚴刑拷打、折麽致死。沙雷去年接受《時代》雜誌訪問時曾表示，這件事情永遠改變了他對塔利班的看法。





而沙雷的恩師馬樹德也在2001年的911事件前，遭到塔利班以及蓋達組織暗殺身亡，讓他更下定決心，與塔利班勢不兩立。而沙雷與塔利班的關係，也這起事件也牽起了沙雷以及美國中情局（CIA）的關係，成為了CIA的「重要資產」。沙雷也藉著這層關係，2004年領導阿富汗政府組建國家安全局（NDS），沙雷擔任局長直到2010年，因不滿時任總統卡爾扎伊（Hamid Karzai），有意與塔利班成協議，而提出離職，隨即成立反塔利班政黨「阿富汗綠色趨勢」。





▲阿富汗總統甘尼（中）、副總統沙雷（左）、第二副總統達尼許（Sarwar Danish）（右）。（圖／美聯社／達志影像）

沙雷在2018年時與甘尼結盟，重新受到政治核心青睞，先後任職過國安改革部長與內政部長，並於2019年在選舉後成為副總統。由於沙雷的立場鮮明，多次遭到暗殺，在2019年還曾經有武裝份子闖入沙雷在喀布爾的辦公室進行攻擊，雖然沙雷倖存下來，但是在這次攻擊當中他也喪失了許多同事以及2個姪子，不過沙雷仍不屈服。





▲沙雷位於喀布爾的辦公室曾於2019年遭到武裝份子闖入攻擊，這起事件造成數十人死亡。（圖／美聯社／達志影像）

根據俄羅斯媒體報導，在塔利班進入喀布爾後，沙雷退到了阿富汗政府僅存的最後據點－龐吉夏河谷（Panjshir Valley），並在當地組成游擊部隊、率領政府軍，與塔利班展開激烈交戰，外媒指出沙雷麾下部隊已經從塔利班手中奪回位於喀布爾北部的帕爾旺省的首府恰里卡爾（Charikar）。沙雷表示，「根據阿富汗憲法，若在總統缺席、逃跑、辭職或死亡的情況下，副總統將成為看守政府的代理總統。我目前在我的國家，是合法的看守總統。」









