T1／蘇文儒正式簽約高雄海神 攜手呂威霆「義守幫」啟航
T1 League高雄海神職業籃球隊今（19）日宣布與選秀會第2輪指名球員蘇文儒完成簽約。蘇文儒球風穩健，攻守俱佳，深獲球團青睞，看好他場上扮演得分刺客，他與上個月簽約的呂威霆師出同門，高雄海神「義守幫」再添生力軍，齊心力拼佳績。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-08-19 15:59:53
蘇文儒被「小娟姊」謝玉娟喻為小一號的蔡文誠，拚勁有目共睹，場上總能適時挺身建功，是打法多元的工具人，能任後衛也能扛洋將。但其實蘇文儒大學畢業後一度想追隨學長腳步離開籃球，改當上班族，直到去年暑假進到中部球隊青年隊，同時接觸行政事務，才體認舊愛最美。
2020年入選成都世大運培訓隊，更堅定蘇文儒闖蕩職籃決心，「過去從來沒有入選過國家隊，實力獲得肯定，也因此能與其他好手競爭切磋，想打職籃的心更明確了，也是我人生的一大轉折。」
他感謝后綜高中戴金鼎教練以及義守大學謝玉娟教練的栽培，給球員很大空間，發揮自己的優勢，培養場上應變能力。蘇文儒亦感謝球團信任，「特別是選秀會上高雄海神隊只選一人，讓我覺得更加幸運，也會更珍惜這次機會。」
上個月和高雄海神簽約的呂威霆，已蓄勢待發迎接開季，同時也向義守學長吳怡斌看齊，「接下來會提升身體素質，以期未來與他隊洋將抗衡，且勢必有可能要拉到外圍做投射，提升外線命中率，增加進攻手段也是必須的。」
兩位年輕子弟兵加入高雄海神，恩師謝玉娟給予祝福，「蘇文儒在場上的拚搏精神是我近年在義守最欣賞的，未來即使要面臨轉型，我認為他能很快適應，懂得把握機會。他與呂威霆肩負著一三七的希望進入職業賽場，我對他們寄予厚望，相信他們都能把握機會，成為學弟們的榜樣。」