永慶房屋新廣告「實話登錄的愛情」浪漫訴說誠實價值

你願意在最愛的人面前展露最真實的自己嗎？永慶最新的品牌廣告「實話登錄的愛情」於七夕情人節浪漫上映，以即將同居的情侶視角，分享最真實的自己，也巧妙傳遞永慶房產集團的「誠實」精神。





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知名導演蕭雅全操刀 用情侶視角傳遞誠實價值





延續今年年初與金獎導演黃信堯合作，分享疫情下小人物的職場韌性後，永慶房屋這次與知名導演蕭雅全攜手，拍攝全新的品牌廣告，傳遞永慶房產集團的「誠實」精神。蕭雅全導演以細膩捕捉人與人之間的情感見長，在電影《范保德》中，蕭雅全透過唯美的場景和簡短對白，描繪故作無情的父子深情；在本次永慶房屋「實話登錄的愛情」品牌廣告中，則透過情侶之間的甜蜜互動，呈現真情吐露背後的在乎和承諾。





影片描繪一對剛嘗試同居的情侶，在搬家的過程中，兩人坦承彼此的生活習慣，更制訂生活公約約法三章，短短數分鐘的影片鮮活勾勒出男女主角為了讓對方更了解自己，即使自己不完美，也要展露最真實的一面。充滿生活感的場景和對話，讓人忍俊不住，許多網友直呼：「男女主角互動太甜！」、「拍得好真實！」。網友也讚賞永慶的新廣告讓人耳目一新，而男女主角彼此之間的真誠對待，也感動許多網友，大喊選擇誠實就是選擇善良。





永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示：「永慶新的品牌廣告以生活感的情境，捕捉了『誠實』的價值和內涵。永慶向來以『先誠實，再成交』作為企業的核心精神，永慶經紀人在服務客戶時，都會秉持著誠實告知的精神，分享房屋的特色和優勢，讓客戶充分了解房屋狀況，找到最適合自己的房子。永慶會持續用誠實，為每一位客戶登錄理想中的未來。」





▲廣告描繪一對剛嘗試同居的情侶，兩人分享自己的生活習慣，展露最真實的一面，巧妙傳達因為在乎，所以誠實的精隨。（圖／資料照片）

永慶以誠實價值 捍衛消費者權益





葉凌棋指出，過往民眾對於房仲業者的不信任，多來自於不肖業者隱瞞房市真實行情或屋況瑕疵，甚至透過低買高賣的手法坑殺消費者。為了遏止類似歪風，永慶房產集團董事長孫慶餘以「不買房子、不賣房子」和「先誠實再成交」的精神創辦永慶房屋，提供透明的房市資訊服務消費者。





為了提供全面透明的房市資訊，永慶率先政府推出了「實價登錄3.0」服務，主動揭露成交行情到門牌，也推出「誠實房價報告書」，讓消費者在購屋時，能充分了解周遭的房市資訊。永慶房屋更在2020年首創「兩大保證」，保證完整揭露成交行情。





這些透明的服務贏得了消費者的讚賞，也讓永慶房產集團持續茁壯，成為台灣房仲第一品牌。葉凌棋表示，永慶房產集團會持續秉持著「誠實」的精神，持續為消費者和屋主提供最完整透明的房市資訊，捍衛買賣雙方的權益。



