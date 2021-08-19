柯文哲臉書公布北市疫情紀錄片　王世堅批：收割、造神

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，而當初台北市因為萬華茶室群聚感染的緣故，讓北台灣成為疫情重災區之一。而在歷經四個月的防疫工作後，萬華區近日也不再是疫情熱區，北市每日的確診數也僅剩下個位數。對此台北市長柯文哲也在臉書上PO出長達19分鐘的紀錄片，不過卻遭到民進黨台北市議員王世堅批評是在「收割、造神」。





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柯文哲昨（18）日在臉書上表示，三個月來在疫情熱區設立快篩站、機動篩檢隊，加速找出傳染源，確實匡列，隔離確診者與接觸者，同時調度醫院加開防疫專責病床，成立專責防疫旅館，並以最快的速度為市民接種疫苗，花了74天，雙北終於從三級降到二級，餐廳也從全關到重新開放內用，儘管疫情還沒有結束，仍想用這支影片，感謝所有警消醫護同仁、感謝所有高素質的國民。





不過針對該紀錄片，身為頭號柯黑的王世堅相當不以為然。「長達近18分鐘的影片中80%都是他自己的畫面，鮮少出現真正在第一線努力防疫的英雄。」王世堅說，台北市疫情得以控制，是第一線醫護、警察、消防、環保等辛勞的防疫勇士，日以繼夜的努力與全體市民的全力配合。





「做無一湯匙，講甲一畚箕！」王世堅強調，全國疫情雖然趨緩，但還不到鬆懈時刻，全國戰戰兢兢如履薄冰專心防疫，柯文哲竟然還有時間拍片宣傳自己？根本就是在收割他人功勞，並且造神柯文哲自己。





對此台北市政府發言人陳智菡回應，表示影音有許多版本，從醫護視角、民眾角度皆有製作，「嘿！你好嗎」這隻紀錄片是從北市府角度出發，藉由紀錄每日北市防疫記者會，帶外界看到罕為人知的決策過程。陳智菡直言，影片從疫情最緊繃的五月出發，一路來到降級解封，在昨日釋出是因為發現有些民眾出現防疫疲乏，希望提醒大家，面對瞬息萬變的疫情，一定要隨時提高警覺。





陳智菡強調，誠摯請大家都來看看，看完也才知道評論是否公允；事實上有更多民眾藉由真實且珍貴影像的呈現，得到反思。這也是紀錄片的真義：回歸過去，才更能展望未來。



