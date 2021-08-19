喀布爾淪陷不到一週　塔利班宣布成立阿富汗伊斯蘭酋長國

自美軍撤離阿富汗之後，極端組織塔利班（Taliban）連日攻城掠地，並於15日時拿下阿富汗首都喀布爾，重奪20年前遭美軍推翻的政權。根據俄羅斯媒體《今日俄羅斯》（RT）最新消息指出，塔利班在推特上宣布成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

在塔利班攻陷喀布爾後不到一週，《今日俄羅斯》報導，此一消息由塔利班發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）發出，表示將要成立新的國家「阿富汗伊斯蘭酋長國」。





穆賈希德表示，阿富汗伊斯蘭酋長國是在英國放棄控制阿富汗後的102年後成立，而8月19日將會是該國的國定假日，紀念國家從殖民大國中獨立出來。





長期以來，塔利班在官方發佈的消息中，皆以「阿富汗伊斯蘭酋長國」自稱。





塔利班於15日攻陷喀布爾後，穆賈希德17日時舉行首場記者會，強調會尊重婦女權利、確保阿富汗的安全，也不會報復反抗者，希望能降低外界對其重新掌權的擔憂和疑慮。不過據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，塔利班很可能會用與上次執政時相去不遠的制度來統治阿富汗。





阿富汗淪陷後，該國總統甘尼（Ashraf Ghani）隨即宣布辭職並逃往他國，阿富汗副總統沙雷（Amrullah Saleh）隨後表示，目前他仍在境內，且根據憲法，他將會是合法的代理總統，將會誓死對抗塔利班。阿富汗東部城市在18日也爆發了反塔利班示威，釀成至少3死12傷的悲劇。



