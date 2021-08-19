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美軍撤離阿富汗　賴士葆示警：美國利益優先是不變法則

▲美國撤軍後塔利班立即攻占阿富汗首都。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國撤軍後塔利班立即攻占阿富汗首都。（圖／美聯社／達志影像）

記者羅婉庭／台北報導

2021-08-19 16:42:45

塔利班在美國撤軍後立即攻占阿富汗首都，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）棄國逃難，對此，國民黨立委賴士葆19日表示，美國以國家利益優先是永遠是不變的法則，「但萊豬、太平島議題時，作為國家元首的辣台妹卻鴉雀無聲。」

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蔡英文於阿富汗被攻佔後發出聲明表示，「台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結，有更堅定保護自己的決心」。對此，賴士葆指出，蔡英文作為國家元首，捍衛主權責無旁貸，當需要總統出面捍衛主權的時候卻選擇噤聲，何時才要展現堅定保護國家的決心？

賴士葆強調，美國以國家利益優先是永遠是不變的法則，但什麼才是符合美國國家利益要件，卻是因時因地制宜。賴指出，美軍撤離阿富汗後，台灣也被推上國際新聞議題，這幾年因為蔡政府仇中政策與美國站在同一陣線，所以美國根據《台灣關係法》支持台灣自我防衛，這樣的承諾不會永遠不變，端視有否吻合美國利益優先而定。

賴士葆表示，蔡政府的親美政策近乎唯美國馬首是瞻的地步，甚至背離自己的主權。如讓萊豬進口，符合美國的利益卻傷害台灣人民、美國認同2016年海牙國際法庭仲裁認定太平島不是島，這是嚴重侵犯到台灣的主權，「國格受損辣台妹竟鴉雀無聲。」

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