電子傳產動能強　製造業創新高產值近4兆

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統計處進一步表示，製造業產值大幅成長，主要來自傳統產業的貢獻，其中，化學原材料業產值為5301億元，年增87.81%，為99年第2季以來最大增幅，因石化、橡塑膠等原料等下游產品需求暢旺。
另外，基本金屬業產值為4482億元，年增61.87%，為99年第3季以來最大增幅，統計處表示，因下游用鋼需求熱絡，帶動上游鋼品價量齊揚，又以鋼胚、熱軋鋼捲板、冷軋鋼捲板、合金鋼胚等產值增加較多；石油及煤製品業則年增70.83%。
至於機械設備業，在自動化升級商機挹注下，產值來到1891億元，創下歷年單季新高，年增29.83%，增幅為100年第1季以來最大。
而汽車及其零件業則受惠歐美國家陸續解封，海外售後維修市場需求增溫，產值為1010億元，年增35.93%，增幅為99年第2季以來最大。
值得一提的是，電子零組件業產值為1兆1447億元，再刷新歷年單季新高，較上年同季增加20.99%，就主要行業來看，積體電路業產值為4912億元，同樣破歷年單季新高紀錄，年增17.91%。
統計處認為，5G、高效能運算、車用電子等應用晶片需求活絡，加上遠距商機延續、消費性電子產品銷售銷售暢旺，進而推升晶圓代工、記憶體產能滿載。另外，電腦電子產品及光學製品業產值為2206億元，較上年同季增加9.97%，為連續13季正成長，主要受惠於遠距商機企業自動化需求，推升固態硬碟、全球定位系統、量測導航及控制設備等產值。
液晶面板及其組件業則因 IT、電視等大尺寸面板需求熱諾，產值年增33.75%。
統計處認為，展望未來，隨著全球經濟復甦力道強勁，終端需求可望持續成長，加上下半年消費性電子新品將陸續推出，相關資訊電子產業鏈進入生產旺季，有望維繫製造業生產動能。