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小郭雪芙自拍「褲底一大包」　IG湧入粉絲私訊

▲曾智希最新自拍引發話題。（圖／曾智希臉書、IG）
▲曾智希最新自拍引發話題。（圖／曾智希臉書、IG）

娛樂中心／綜合報導

2021-08-19 17:29:45

31歲曾智希俏麗短髮、無害笑容與郭雪芙有些神似，近期在八點檔《天之驕女》飾演連體嬰妹妹「仁芯」，知名度更上一層樓。她昨（18日）在IG限時動態發布一段自拍影片，被發現下半身詭異「鼓起」，急忙發文澄清自己是如貨真價實的女兒身。

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▲▼曾智希出道10年，跨足綜藝主持、戲劇。（圖／曾智希IG）
▲曾智希出道10年，跨足綜藝主持、戲劇。（圖／曾智希IG）
▲曾智希是模特兒出身，不僅顏值高，身材也很有料。（圖／曾智希IG）
▲▼曾智希是模特兒出身，不僅顏值高，身材也很有料。（圖／曾智希IG、臉書）
▲▼曾智希是模特兒出身，不僅顏值高，身材也很有料。（圖／曾智希IG、臉書）
▲▼曾智希內衣照多連發。（圖／曾智希臉書）
影片中，曾智希穿小V白上衣搭雪紡長裙，巧露肩頸線條，拿手機攬鏡自拍的她，擠眉弄眼，不忘放送招牌甜笑，十分可人，不過視線往下探，只見私密部位的地方明顯凸起，畫面有些突兀。

▲▼曾智希自拍，下半身意外成焦點。（圖／曾智希IG）
▲▼曾智希自拍，下半身意外成焦點。（圖／曾智希IG）
▲▼曾智希自拍，下半身意外成焦點。（圖／曾智希IG）
曾智希幾個小時後又發新動態，直喊：「一堆人問我怎麼下面一大包～我真是要被你們笑死！」解釋下半身會「隆起」，只是因為裙子的皺摺剛好卡在桌子上，哭笑不得地強調自己雖然很可愛，但絕對不是男孩，意外的插曲令人忍俊不住。（編輯：楊穎軒）

▲▼曾智希笑稱自己不是男人。（圖／曾智希IG）
▲曾智希笑稱自己不是男人。（圖／曾智希IG）
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