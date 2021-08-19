羽球／感謝體育署「黃金計畫」　麟洋配：訓練計劃更彈性

李洋/王齊麟在本屆東京奧運拿下羽球男雙金牌，讓台灣與有榮焉，其中體育署「黃金計畫」的栽培，給了他們一些幫助。兩人今日在記者會上也直言感謝這個計畫，讓他們能更彈性的選擇團隊和進行訓練，最終在奧運週期爆發，一舉奪金。

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本屆奧運台灣選手共奪得12面獎牌，其中包括2金4銀6銅，寫下隊史最佳成績。其中又以「麟洋配」在小組賽險些被淘汰的情況下，逆境翻身奪牌，最讓外界感到驚訝

其實從世大運到亞運，最終來到奧運，這5年的時間，台灣羽球實力不斷的在進步，已經和過去只靠幾名選手苦撐的狀態有所區別。

李洋/王齊麟今年成長幅度之巨大，驚艷世界，不少對手都稱讚他們在速度以及防守上強化許多。能在這麼短的時間提升實力，其中選手個人的努力無疑是最重要的，而整個團隊的後勤支援自然也功不可沒；不過國家的資源挹注，確實也起到了一定的效果。

「因為我有自己配合的體能訓練師，因此很感謝這個計畫，讓他能進到中心來幫助我。」王齊麟說道，「我也是黃金計畫的受惠者，因此真的要謝謝體育署。」

而李洋則是表示，黃金計畫的推出，讓他們這些選手能更有彈性的選擇對自己有利的訓練事宜，「包括自己制定移地訓練，有自己的防護員、教練，讓我們能更針對問題去改善。真的要謝謝體育署，把資源用在我們或是其他有機會奪牌的選手身上，這對體育發展來說真的是非常棒的一步。」

奧運金牌並不是終點，已經躍居世界頂級男雙的麟洋配，也直言未來希望能衝擊世錦賽、亞運、年終賽等一級賽事。而現階段則是先把重心放在恢復狀態上，之後再開始備戰湯姆斯盃。

至於未來要用什麼樣的心態來面對比賽？王齊麟表示雖然他們兩人拿下了這面金牌，可是當今男雙組合的實力非常接近，因此不會高姿態要等別人來挑戰自己，而是把每個比賽都當成新的開始，把心態歸零，不要以金牌自居、給自己太大的壓力。