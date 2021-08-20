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《財富老司機》年輕人想創業　這些基礎不可不知！

《財富老司機》主持人黃群仁、彭懷恩本集將分享自身創業經驗，以及市場遠瞻來指點迷津。
《財富老司機》主持人黃群仁、彭懷恩本集將分享自身創業經驗，以及市場遠瞻來指點迷津。

財經中心/綜合報導

2021-08-20 21:00:00

疫情衝擊各行各業，也引爆了一股創業潮，台灣疫情之前的創業數已連年增加，對此，不少人第一次創業就面臨資金、出發點等各種疑難雜症。由《NOWnews今日新聞》新開闢的Podcast節目《財富老司機》，主持人黃群仁、彭懷恩持續分享理財思維與創業的思維，本集將以觀眾提問，「創業除了餐飲之外，還有有什麼其它建議，以及創業方面要注意到哪些事情來減少失敗的比例。」兩位老司機將分享自身創業經驗，以及市場遠瞻來指點迷津。

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首先，黃群仁開門見山指出，創業要先搞清楚自己的大目標是什麼，如果只是想要找一個工作的機會，因為沒有人請就乾脆自己來作業，這可能是一個逼迫自己邁向這一步的動機，但不會是成功的要項。也就是說，創業的一些原則，會是發現了市場的機會，或是想要創造獨特性，而並非單單因為找不到更好的工作，所以乾脆來創造一個，這樣的出發點，黃群仁強調「95%一定會失敗。」

黃群仁進一步解釋，創業要考慮到市場上面的需求，把自己的心態、資源狀態都剖析清楚，若只是因為對現實不滿意，或單純的熱情，其實並不能夠導引創業成功。所以開始前必須要有幾個檢查點，第一個檢查點是現在要創業的專業核心競爭力到底有沒有，第二個檢查點就是專業都已經備齊了，必須去思考

市場到底有沒有機會。透過路易莎咖啡老闆黃銘賢的經驗，他的目標非常清楚，就是要去服務好他的客戶，讓每一個進來咖啡店的人基本上都能夠再回來。他自己在這個市場找到一個機會，他以咖啡為中心的生活方法，邀請了他的客戶來到他路易莎的咖啡過他的生活。也就是說有很多的人需要除了家以外有一個地方待著。所以他的方式跟別人不一樣，他不在乎翻桌率，而是在乎大家對他品牌的依賴與喜歡，然後願意在那個地方停留下來。

彭懷恩補充，創業一定要考慮到未來趨勢，譬如高齡化社會，在臺灣一定是越來越嚴重，面臨到越來越多的高齡老人時代，就會涉及到高齡社會的長照，跟長照相關的產業，以日本為例，在十年前就已經出現賣成人紙尿布，比嬰兒紙尿布多了。而現在拜科技所賜，只要服務夠好，那麼也能用網路開始創業。兩位老司機認為，如果能夠起得比別人早，動的比別人快，像西部牛仔一樣先去拓荒，在這個狀況之下你都可以比較省力，因為你的前期可以比較有優勢，之後飛輪效應就會出來。創業不管是大或者是小，最終的目的都是讓你自己能夠獨特，而且在消費者腦海中很清楚接受你的服務，並認定你的服務基本上是有價值的，有需求的，才有辦法創業成功。


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