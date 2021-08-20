《財富老司機》年輕人想創業　這些基礎不可不知！

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黃群仁進一步解釋，創業要考慮到市場上面的需求，把自己的心態、資源狀態都剖析清楚，若只是因為對現實不滿意，或單純的熱情，其實並不能夠導引創業成功。所以開始前必須要有幾個檢查點，第一個檢查點是現在要創業的專業核心競爭力到底有沒有，第二個檢查點就是專業都已經備齊了，必須去思考
市場到底有沒有機會。透過路易莎咖啡老闆黃銘賢的經驗，他的目標非常清楚，就是要去服務好他的客戶，讓每一個進來咖啡店的人基本上都能夠再回來。他自己在這個市場找到一個機會，他以咖啡為中心的生活方法，邀請了他的客戶來到他路易莎的咖啡過他的生活。也就是說有很多的人需要除了家以外有一個地方待著。所以他的方式跟別人不一樣，他不在乎翻桌率，而是在乎大家對他品牌的依賴與喜歡，然後願意在那個地方停留下來。
彭懷恩補充，創業一定要考慮到未來趨勢，譬如高齡化社會，在臺灣一定是越來越嚴重，面臨到越來越多的高齡老人時代，就會涉及到高齡社會的長照，跟長照相關的產業，以日本為例，在十年前就已經出現賣成人紙尿布，比嬰兒紙尿布多了。而現在拜科技所賜，只要服務夠好，那麼也能用網路開始創業。兩位老司機認為，如果能夠起得比別人早，動的比別人快，像西部牛仔一樣先去拓荒，在這個狀況之下你都可以比較省力，因為你的前期可以比較有優勢，之後飛輪效應就會出來。創業不管是大或者是小，最終的目的都是讓你自己能夠獨特，而且在消費者腦海中很清楚接受你的服務，並認定你的服務基本上是有價值的，有需求的，才有辦法創業成功。